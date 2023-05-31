İşte karşınızda 2023 Kia Niro; Fiyatı çok başka - Diğer modellerden daha farklı

Diğer modellerden daha farklı... İşte karşınızda 2023 Kia Niro; Fiyatı çok başka- Farklı olması ve üst düzey özellikleri ile birçok kişinin merakla beklediği 2023 model Kia Niro sonunda ortaya çıktı. Sunulan modele bakıldığında muhteşem tasarım ve özelliklerle gelen Kia Niro fiyat listesine bakıldığı çok uygun bir fiyat listesi karşılaşılmaktadır. Ne zaman satışa çıkacağı bir hayli merak konusu haline gelen Kia Niro ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Otomobilin modeli ve renk seçeneklerinin yanında fiyatları da merak edenler için sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde tüm özellikleri ile karşımıza çıkan yeni modele ait ayrıntılar belli oldu. İşte Kia Niro ile ilgili detaylar…

Kia Niro Hibrit ve Tamamen Elektrikli

2023 model Kia Nio 3 farklı versiyon olarak tasarlanmış bir otomobil modeli olarak karşımıza çıkıyor. Aracın en son özellikleri incelendiğinde yeni tasarımı ve görüntüsüyle dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başarıyor. Hibrit ve plug-in hibrit ve tamamen elektrikli olarak açıklanan bu araç modelinin çok sayıda alıcısı bulunacağı tahmin ediliyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi tarafından yenilenerek satışa sunulan Niro göz dolduran özellikleri ile kullanıcılarını bekliyor. Yenilenen Niro, artık daha etkileyici bir tasarıma sahip bulunuyor. Birkaç ay içinde Avrupa pazarında satışa sunulacak olan model C-suv segmentinde yarışacak. Niro, Kia EV6'nın altyapısını kullanarak hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu le insanların kullanımına sunulacak.

Kia Niro Hibrit fiyat seçenekleri

Kia Yeni Niro Hybrid 1,6 L 141 PS DCT Prestige Hibr 1.535.000

Kia Yeni Niro EV 204 PS Otomatik Prestige Elektrikli 1.565.000

