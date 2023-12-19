İşte Emekliye Ödenecek Yeni Maaş! En Düşük ve En Yüksek Emekli Maaş Tablosu

2024 yılının başlangıcında, memurlar ve emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ocak ayında uygulanacak olan maaş zammının yüzde 45 olacağı kesinleşti. Bu oran, memurların ve emeklilerin maaşlarında beklenenden daha yüksek bir artış anlamına geliyor. Bu zam, yaklaşık 15 milyon 200 bin emekli ve 4 milyon memuru etkileyecek. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları dikkate alındığında, memur ve emeklilerin toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti.

Memur Maaşı 33 Bin TL Olabilir

En düşük memur maaşının öngörülen yüzde 50'lik artışla 33 bin lira civarına ulaşması bekleniyor. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 5 aylık enflasyon oranına göre netleşen zam oranı yüzde 33,66 olarak belirlendi. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor.

SGK Uzmanından Emekli Maaşı Değerlendirmesi

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, enflasyon farkının yanı sıra yüzde 15'lik ek bir zam da göz önünde bulundurularak yıl sonuna kadar yüzde 50'ye yakın bir artışın beklendiğini ifade etti. Karakaş'a göre, halihazırda en düşük emekli maaşı 9 bin 876 lira iken, yüzde 50'lik bir zamla en düşük emekli memur aylığının 14 bin 815 lira seviyesine çıkabileceğini belirtti. Bu zam, memurlar ve emekliler için ekonomik anlamda rahat bir nefes alacakları bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle yüksek enflasyon oranları ve artan yaşam maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, maaşlardaki bu artış, onların finansal durumlarını olumlu yönde etkileyebilir. Bu zamla birlikte, memurlar ve emeklilerin ekonomik refah seviyelerinde önemli bir iyileşme bekleniyor.