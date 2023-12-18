İstanbul'un Hava Durumu Sürprizi: Kar Geliyor!

İstanbul, beklenmedik bir hava durumu sürpriziyle karşı karşıya! Bu hafta başında yükselen sıcaklıkların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Doğu bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, Trakya üzerinden Marmara'ya doğru ilerleyerek İstanbul'u da etkisi altına alması öngörülüyor.

İstanbul'da hava durumu bugün 4-10 derece arasında bulutlu olacak. Salı ve Çarşamba günleri benzer bir tablo sergilerken, sıcaklıkların hafta ortasında düşmesi bekleniyor. Ancak, Perşembe gününden itibaren sıcaklık artışının yanı sıra yağışlı hava da kendini gösterecek. Cuma günü 9-15 derece arasında değişen sıcaklıklarla yağış beklentisi bulunurken, hafta sonunda ise hava bir anda soğuyacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise Cuma ve Cumartesi günleri sağanak yağış, Pazar günü ise karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına neden olabilecek bu durum, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyor.

Sıcaklıkların artış göstermesiyle birlikte hafta sonu beklenen yağışlar, özellikle Pazar günü etkili olacak. İstanbul'da beklenen yağmur ve karla karışık yağmur, ulaşımda aksamalara neden olabileceği için sürücülerin ve vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları önem taşıyor.