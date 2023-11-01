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İstanbullular göbek atacak! Otobüs, vapur, metro, tramvay... Toplu taşımada yeni dönem bugün başladı!

İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olarak bilinir ve bu kalabalığın her gün nasıl bir ulaşım çılgınlığı yaşadığını tahmin edebilirsiniz.

İstanbullular göbek atacak! Otobüs, vapur, metro, tramvay... Toplu taşımada yeni dönem bugün başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 11:05

Otobüsler, metrolar, vapurlar, tramvaylar... Her gün milyonlarca insan, işe gitmek, okula gitmek ya da birçok farklı nedenle şehrin bir ucundan diğer ucuna seyahat etmek için bu araçları kullanıyor. Ancak, son dönemde toplu taşıma fiyatlarında yaşanan artışlar, vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. İşte bu noktada, milyonlarca İstanbullu'yu rahatlatacak bir haber geldi!

İstanbul'da Toplu Taşımada Ne Değişti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma fiyatlarında gerçekleştirdiği son zammın ardından, vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik yeni bir adım attı. Özellikle kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart kullanarak toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar için yüzde 33,33 oranında bir indirim kararı alındı. Bu karar, İstanbul Kart kullanmayan ya da bu kartın yanı sıra diğer ödeme yöntemlerini tercih eden kişilere önemli bir kolaylık sağlayacak.

İndirimli Biniş Nasıl Olacak?

Bu yeni uygulamayla birlikte, kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart ile yapılan ödeme işlemlerinde otobüs, vapur, metro ve tramvayda alınan ücret 30 liradan 20 liraya düşecek. Metrobüs hattında ise alınan ücret 60 liradan 40 liraya düşürüldü. Bu, özellikle düzenli olarak toplu taşımayı kullanan ve aynı zamanda banka kartı veya kredi kartı ödeme yöntemlerini tercih eden vatandaşlar için ciddi bir bütçe dostu uygulama olacak.

Bu değişiklik, İstanbul'daki toplu taşıma sisteminin daha erişilebilir ve ekonomik hale gelmesi adına atılmış önemli bir adımdır. Toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi, şehir trafiğinin azalmasına, hava kirliliğinin düşmesine ve enerji tasarrufuna da katkıda bulunacaktır.

Not: Bu yazıda verilen bilgiler ve fiyatlar 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle geçerlidir. Güncel bilgilere ve tarifelere ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

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