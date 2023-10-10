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İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmenin formülü bulundu

Yaşanan yüksek enflasyon en çok da konut sektörünü etkiledi. Kirada oturmak zorunda kalan vatandaşlar artık kira fiyatlarına yetişemez oldu. Özellikle İstanbul'da asgari ücretli çalışan bir kişinin tüm maaşını verse dahi oturabileceği ev neredeyse kalmadı. Bu sorunu çözmek için çalışmalar devam ediyor. Konutta fahiş kira fiyatlarının çözümü için aranan formül sonunda bulundu.

İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmenin formülü bulundu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 18:02

Konut kiralarındaki artış ve konut sektöründeki sıkıntılar, Türkiye gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Yüksek fiyat artışları, özellikle büyük şehirlerde yaşanmakta olan konut darboğazını daha da derinleştiriyor.

Konut sektörü temsilcileri, bu krizi çözümlemek adına farklı modellere yöneliyor. Kiralık konut üretme odaklı bir modelin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu model, özellikle metropol bölgelerde yaşanan konut krizini azaltmayı hedefliyor.

Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında konut sıkıntısı hissediliyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bu krizi aşmak için alternatif çözüm yollarını aktif bir şekilde değerlendiriyor.

Sonuç olarak, konut sektöründeki bu sıkıntıların kısa sürede çözüme kavuşması, hem vatandaşın hem de sektör temsilcilerinin en büyük temennisi. Önümüzdeki dönemde, yeni modellerin ne kadar etkili olacağını ve konut piyasasındaki dengeleri nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Umarız ki, alınan önlemlerle konut sektöründeki sıkıntılar hafifler.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), Türkiye'deki konut sıkıntısına çözüm önerisi getirdi. Dernek, kamuya ait arsaların özel sektöre açılarak kiralık konut üretimi yapılmasını ve bu konutların devlet denetiminde üst limitli kiraya sunulmasını teklif ediyor.

GYODER Başkanı Kalyoncu, bu öneriye dair açıklamalar yaptı. Kalyoncu, "Modelimizde arsa maliyetini tamamen ortadan kaldırarak konut üretimi maliyetlerini ciddi şekilde azalttık. Arsa maliyetinin olmamasıyla toplam maliyetler yarı yarıya düşüyor. Ancak bu yüzde 50'lik indirim kimin yararına olacak?" şeklinde konuştu ve ekledi: "Bu modelde, geliştiricinin makul ticari beklentilerle hareket edeceğini, 5-6 yıllık geri dönüş süreçlerinin 10 yıl ve üzerine çıkacağını öngörüyoruz."

GYODER'in bu önerisi, gayrimenkul sektöründe ciddi bir dönüşümün habercisi olabilir. Özellikle büyük şehirlerdeki kiralık konut sıkıntısının bu modelle hafifletilmesi hedefleniyor. Umarız bu yeni model, konut piyasasındaki dengeleri olumlu yönde etkiler.

Türkiye'deki konut sıkıntısını hafifletmek adına büyük bir adım atılıyor. Kamu-özel sektör işbirliğiyle üretilecek 500 bin kiralık konut projesi gündemde. Bu projede, konut kiralarının hane gelirinin yüzde 30'unu geçmemesi hedefleniyor.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, bu projenin arsa ihtiyaçları için belediyelerle temas halinde. Bunun yanı sıra, projenin finansmanı konusunda da çözüm arayışı içinde. GYODER, modelin finansmanını sağlamak adına hem bankalarla hem de uluslararası emeklilik fonlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu büyük proje, Türkiye'deki konut sıkıntısını çözmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygulanacak modelin, hem konut sektörüne hem de vatandaşa olumlu etkiler getirmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde, bu işbirliğinin nasıl sonuçlar doğuracağını yakından takip edeceğiz. Umarız bu proje, konut ihtiyacı olan vatandaşlar için umut ışığı olur.

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