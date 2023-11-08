Advert

İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Kandilli-AFAD son depremler listesi... İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli...

Marmara Denizi, dün gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntıyla irkildi. İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Kandilli-AFAD son depremler listesi...

İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Kandilli-AFAD son depremler listesi... İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 08:08

İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Kandilli-AFAD son depremler listesi...  İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Balıkesir'in Marmara sahil şeridinde meydana gelen bu deprem, gece 23.05'te kayıtlara geçti. Sığ bir derinlikte gerçekleşen bu sarsıntının merkez üssü, Marmara Denizi'nin Balıkesir'e yakın kıyılarında belirlendi.

Depremin Hissedildiği Bölgeler ve İlk İzlenimler

Yerel saatle 23:05'te meydana gelen deprem, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale ve Kocaeli gibi Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremi anında rapor ettiler, geceyi dışarıda geçirenlerin tedirgin yüzleri, yaşanan endişenin boyutunu gözler önüne serdi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Arasında Büyüklük Farkı

Depremin şiddeti konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD arasında küçük bir farklılık yaşandı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Bu tür farklılıklar, ölçüm yöntemlerinin ve kullanılan aletlerin farklılığından kaynaklanabiliyor.

Türkiye'de 7 Kasım'da Kaydedilen Diğer Depremler

7 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında kaydedilen diğer depremler de dikkat çekti. Erzincan'dan Hatay'a, Malatya'dan Ege Denizi'ne kadar birçok farklı bölgede, çeşitli şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi, ülkemizin ne kadar aktif bir tektonik bölgede yer aldığını bir kez daha hatırlattı.

Vatandaşların anlık reaksiyonları, sosyal medyada hızla yayılan deprem videoları ve gönderileriyle kayıt altına alındı. Şaşkınlık ve endişe içindeki yüzler, doğal afetlerin insanlar üzerindeki ani ve derin etkisini gözler önüne serdi.

Kentsel alanlarda, özellikle yüksek binalarda yaşayanlar, sarsıntıyı daha şiddetli hissetti. Sosyal medya, sakinlerin ve görgü tanıklarının deprem hakkında bilgi alışverişi yaptıkları ve birbirlerini uyardıkları bir platforma dönüştü. Deprem, birçok kişiyi evlerinden dışarı, açık alanlara yönlendirdi. Güvenlik güçleri ve acil servis ekipleri, olası hasarları değerlendirmek ve yardım ihtiyacı olanlara destek olmak için hızla harekete geçti.

Bu sarsıntı, bölge sakinlerini bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdi ve her an tetikte olmanın önemini hatırlattı. Binaların sağlamlığı, acil durum hazırlıkları ve ilk yardım bilgisi gibi konular, bu tür olaylarda hayati öneme sahiptir. Ayrıca, yetkililer ve uzmanlar, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı halkı uyardı ve güvenlik önlemlerini gözden geçirme çağrısında bulundu.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası Müşterileri İçin 2500 TL'ye Kadar Hediye Fırsatı! Ziraat Bankası Müşterileri İçin 2500 TL'ye Kadar Hediye Fırsatı!
Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber: Ek Ödeme Kampanyaları Başladı Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber: Ek Ödeme Kampanyaları Başladı
Ziraat Bankası 2000 TL hediye veriyor mu? Ziraat Bankası 2000 TL hediye veriyor mu?
Tiryakiler yasta! Marlboro, L&M, Viceroy, Parliament, Murattı, Kent, Lark, Camel, Winston kaç para oldu? Marka marka yeni sigara fiyatları Tiryakiler yasta! Marlboro, L&M, Viceroy, Parliament, Murattı, Kent, Lark, Camel, Winston kaç para oldu? Marka marka yeni sigara fiyatları
Gözler oradaydı! Belediye şirket işçileri, KİT ve 4D'li taşerona kadro için flaş duyuru geldi Gözler oradaydı! Belediye şirket işçileri, KİT ve 4D'li taşerona kadro için flaş duyuru geldi
İsrail malı ürün nasıl anlaşılır? Barkod kontrolü nasıl yapılır? İsrail malı ürün nasıl anlaşılır? Barkod kontrolü nasıl yapılır?
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi