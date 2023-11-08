İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Kandilli-AFAD son depremler listesi... İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli...

İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Kandilli-AFAD son depremler listesi... İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Balıkesir'in Marmara sahil şeridinde meydana gelen bu deprem, gece 23.05'te kayıtlara geçti. Sığ bir derinlikte gerçekleşen bu sarsıntının merkez üssü, Marmara Denizi'nin Balıkesir'e yakın kıyılarında belirlendi.

Depremin Hissedildiği Bölgeler ve İlk İzlenimler

Yerel saatle 23:05'te meydana gelen deprem, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale ve Kocaeli gibi Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremi anında rapor ettiler, geceyi dışarıda geçirenlerin tedirgin yüzleri, yaşanan endişenin boyutunu gözler önüne serdi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Arasında Büyüklük Farkı

Depremin şiddeti konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD arasında küçük bir farklılık yaşandı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Bu tür farklılıklar, ölçüm yöntemlerinin ve kullanılan aletlerin farklılığından kaynaklanabiliyor.

Türkiye'de 7 Kasım'da Kaydedilen Diğer Depremler

7 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında kaydedilen diğer depremler de dikkat çekti. Erzincan'dan Hatay'a, Malatya'dan Ege Denizi'ne kadar birçok farklı bölgede, çeşitli şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi, ülkemizin ne kadar aktif bir tektonik bölgede yer aldığını bir kez daha hatırlattı.

Vatandaşların anlık reaksiyonları, sosyal medyada hızla yayılan deprem videoları ve gönderileriyle kayıt altına alındı. Şaşkınlık ve endişe içindeki yüzler, doğal afetlerin insanlar üzerindeki ani ve derin etkisini gözler önüne serdi.

Kentsel alanlarda, özellikle yüksek binalarda yaşayanlar, sarsıntıyı daha şiddetli hissetti. Sosyal medya, sakinlerin ve görgü tanıklarının deprem hakkında bilgi alışverişi yaptıkları ve birbirlerini uyardıkları bir platforma dönüştü. Deprem, birçok kişiyi evlerinden dışarı, açık alanlara yönlendirdi. Güvenlik güçleri ve acil servis ekipleri, olası hasarları değerlendirmek ve yardım ihtiyacı olanlara destek olmak için hızla harekete geçti.

Bu sarsıntı, bölge sakinlerini bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdi ve her an tetikte olmanın önemini hatırlattı. Binaların sağlamlığı, acil durum hazırlıkları ve ilk yardım bilgisi gibi konular, bu tür olaylarda hayati öneme sahiptir. Ayrıca, yetkililer ve uzmanlar, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı halkı uyardı ve güvenlik önlemlerini gözden geçirme çağrısında bulundu.