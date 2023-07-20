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İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale işte şimdi yandı! Büyük felaket geliyor, hemen hazırlık yapın!

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte endişe ve tedirginlik de artıyor. Bu durum Marmara Denizi için de alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale işte şimdi yandı! Büyük felaket geliyor, hemen hazırlık yapın!
Yayın Tarihi : 2023-07-20 01:35

Büyük felaket geliyor, hemen hazırlık yapın!  İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale işte şimdi yandı-  İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte endişe ve tedirginlik de artıyor. Bu durum Marmara Denizi için de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Marmara Denizi hakkında önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Yüzeyde deniz suyu sıcaklığı 28, 10 metre derine indiğimizde ise 22 dereceydi. Yani çok yüksekti" dedi. İşte İstanbulluların korkulu rüyası...

20 Temmuz'da Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklıklar yaşanması bekleniyor. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, 20 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölgede sıcak hava dalgası etkisini gösterecek. Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Alarm Verildi

Marmara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, havanın aşırı ısınmasıyla birlikte yağışların azalacağını belirtti. Marmara Bölgesi için önemli açıklamalarda bulunan Sarı, tarım ürünlerinde rekolte ve hasat miktarında düşüş yaşanabileceğini ifade etti. Bu durumun denizlere yansıması halinde ise ciddi bir sorunla karşılaşılabileceğini vurgulayan Sarı, son 50 yılda Marmara Denizi'nin yüzey sıcaklıklarının sürekli arttığını söyledi. Sarı, şu şekilde devam etti:

"Şu anda Marmara Denizi'nde sıcaklık rekor düzeyde artmış durumda. Geçmiş yıllarda, yüzey sıcaklıklarının bu kadar arttığı durumlarda alg patlamalarını bu mevsimde çok görmezdik. Ama bu yıl aynı zamanda alg çoğalmalarını, özellikle kapalı koy ve körfezlerde yoğun şekilde görmeye, izlemeye devam ediyoruz."

Eylem Planına Geçiş Yapılmalı

Marmara Denizi'nin durumuna dikkat çeken Mustafa Sarı, 2021 yılında imzalanan ve 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanması gerektiğini vurguladı. Sarı, Eylem Planı gereği, Marmara çevresindeki tüm atık arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık arıtma seviyesine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Ancak, bu planın henüz tam olarak uygulanmadığını ifade eden Sarı, "Denizi aynı şekilde kirletmeye devam ediyoruz. Bu şartlarda başımıza sadece müsilaj değil, başka yeni ekolojik sorunlar da çıkabilir. Deniz, atık çukuru değil. Deniz sihirbaz değil. Elimize geleni attığımızda deniz yutmaz. Denizin atık yükünü azaltmamız gerekiyor. Bir yandan deniz ekosistemini desteklememiz gerekiyor" dedi.

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