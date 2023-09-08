İstanbul için sona geri sayım başladı! Deprem uzmanı kıyamet senaryosunu açıkladı! O ilçeler hapı yuttu!

O ilçeler hapı yuttu! İstanbul için sona geri sayım başladı! Deprem uzmanı kıyamet senaryosunu açıkladı- İstanbul'da deprem tehlikesi yüksektir ve özellikle riskli bölgelerde bulunan binalar büyük bir risk altındadır. Bu nedenle, İstanbul'da yaşayan herkesin deprem hazırlıkları yapması ve gerekli önlemleri alması önemlidir. Deprem anında panik yapmak yerine, bilinçli bir şekilde hareket etmek hayat kurtarıcı olabilir.

En Riskli İlçeler Açıklandı!

Mario'nun açıklamalarına göre İstanbul'da en riskli bölgeler deniz kenarındaki ilçelerdir. Bu ilçeler arasında Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece gibi Avrupa Yakası'nda bulunanlar ve Kadıköy, Maltepe, Kartal gibi Anadolu Yakası'nda bulunanlar bulunmaktadır. Bu ilçelerin risk altında olmasının nedeni, zeminlerinin yumuşak olmasıdır. Yumuşak zeminler, depremin etkisini artırır ve binaların yıkılma riskini artırır. Örneğin, 1999 İzmit depreminde İstanbul'un zarar görmemesinin nedeni, uzaklığına rağmen Avcılar gibi zeminin çok yumuşak olduğu bölgelerde ciddi hasarlar oluşmasıdır. Benzer şekilde Zeytinburnu'nda da ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Ayrıca, Hatay gibi bazı bölgeler de kötü zemin yapısına sahiptir. Bu nedenle, bu bölgelerde deprem sonrası büyük hasarlar beklenmektedir.

Deprem Ne Zaman Olacak?

İstanbul'da depremin ne zaman olacağına dair net bir tahmin yapmak zordur. Ancak Mario, depremin çok yakın bir gelecekte olabileceğini belirtmektedir. Mario, bu depremin 6 Şubat'taki depremden daha büyük bir zarara yol açabileceğini ifade etmektedir. Bu nedenle, depremde sokak başında iki ev yıkılırsa, o bölgenin yardım veya kurtarma ekipleri için çok zorlu bir durum olacağını belirtmektedir. Mario, depremin ne zaman olacağına dair kesin bir bilgi olmadığını, ancak herkesin hazırlıklı olması gerektiğini vurgulamaktadır. Depremin yakın bir tarihte gerçekleşme olasılığı bulunduğunu belirterek, herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söylemektedir.