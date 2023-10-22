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İstanbul, Ankara, İzmir'de ev isteyenlere fırsat geldi! Vakıfbank'tan şehre has konut kredisi müjdesi

Vakıfbank, büyük şehirlerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için cazip bir konut kredisi fırsatı sunuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir'de ev isteyenlere fırsat geldi! Vakıfbank'tan şehre has konut kredisi müjdesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 08:55

Hem ev fiyatlarının yükselmesi hem de talep artışı, konut sahibi olmayı zorlaştırmıştır. Bu nedenle Vakıfbank'ın yeni konut kredisi fırsatı oldukça dikkat çekiyor.

Vakıfbank Konut Kredisi Özellikleri

Vakıfbank tarafından sunulan bu konut kredisi fırsatı, vatandaşlara büyük şehirlerde ev sahibi olma şansı sunuyor. Başvurular şubeler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir ve konut kredisi almak isteyenlerin ilk ev sahibi olmaları gerekmektedir.

Faiz Oranı ve Ödeme Koşulları

Bu özel konut kredisinin faiz oranı oldukça cazip bir seviyededir ve müşterilere uygun taksitlerle ödeme yapma imkanı tanır. Faiz oranı %3,39'dur ve aylık taksit tutarı 69.064,24 TL olarak belirlenmiştir. Toplam ödeme tutarı 8.304.708,80 TL'dir ve toplam faiz miktarı 6.287.706,23 TL'dir. Yıllık maliyet oranı %49,73'tür. Banka tahsis ücreti 10.000,00 TL ve ortalama ekspertiz ücreti 7.000,00 TL olarak uygulanmaktadır. İpotek ücreti ise 0,00 TL'dir.

Nasıl Başvurulur?

Bu konut kredisine başvurmak oldukça kolaydır. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. En yakın Vakıfbank şubesine gitmek.
  2. Konut kredisi başvuru formunu doldurmak.
  3. Gerekli belgeleri sunmak (kimlik belgesi, gelir belgesi, adres belgesi vb.).
  4. Başvurunuzun onaylanması durumunda, kredi tutarını ve ödeme koşullarını belirlemek.

Vakıfbank'ın sunduğu bu konut kredisi, büyük şehirlerde yaşayan ve ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir seçenek olabilir. Ancak kredi başvurusu yapmadan önce tüm koşulları ve faiz oranlarını bankanın resmi web sitesinden veya şubesinden doğrulamanız önemlidir.

Konut sahibi olmak herkesin hayalidir ve Vakıfbank'ın sunduğu konut kredisi fırsatı, bu hayali gerçekleştirmek isteyenlere büyük bir destek sunmaktadır. Her kredi başvurusunda olduğu gibi, bu konut kredisi başvuruları da kişinin finansal geçmişi ve kredi notuna bağlı olarak değerlendirilecektir. Ev sahibi olma hayalinizi Vakıfbank'ın konut kredisi fırsatıyla gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

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