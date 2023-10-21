İşsiz vatandaşların dikkatine: 120 gün kesintisiz çalışıp işten çıkarılmış olanlara 10.650 TL maaş bağlanacak!

İşsizlik ödeneği alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği başvurusu için belli bir süre sınırlaması bulunmaktadır. İşte işsizlik ödeneği hakkında bilmeniz gerekenler:

2023 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesaplamaları şu şekildedir:

Son 4 Ay 2023 Yılının İkinci Dönemine Ait Asgari Ücretle Çalışan

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması: 13.414,50 TL

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı: 5.365,80 TL

Damga Vergisi Oranı: 0,00759

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı: 5.325,07 TL

Son 4 Ay 15.000 TL ile Çalışan

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması: 15.000,00 TL

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı: 6.000,00 TL

Damga Vergisi Oranı: 0,00759

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı: 5.954,46 TL

Son 4 Ay 30.000 TL ile Çalışan

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması: 30.000,00 TL

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı: 10.371,60 TL

Damga Vergisi Oranı: 0,00759

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı: 10.650,15 TL

İşsizlik Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik ödeneği başvurusu yapabilmek için işsizlik durumunuzun başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmanız gerekmektedir. Başvurular, İŞKUR birimlerine şahsen giderek veya İŞKUR resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılabilir.

Başvurunuzu şahsen yapmak isterseniz, en yakın İŞKUR birimine giderek uzman personelden destek alabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Elektronik başvuru yapmayı tercih ederseniz, İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yaparak online başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Başvurunun Süresi Neden Önemlidir?

İşsizlik ödeneği başvurusu için belirlenen 30 günlük süre oldukça kritiktir. Bu süre içinde başvurunuzu tamamlamazsanız, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği sürenizden düşülür. Yani işsizlik ödeneği alma hakkınızı kaybetme riski ile karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle işsizlik durumunuz başladığında hızlı bir şekilde İŞKUR birimine başvurmanız önemlidir.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

İşsizlik ödeneği almakla sadece bir maddi destek elde etmekle kalmaz, aynı zamanda İŞKUR'un sunmuş olduğu hizmetlerden de faydalanabilirsiniz. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlere danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim gibi önemli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler, işsizliği sonlandırmak ve yeni bir iş bulma sürecinizi kolaylaştırmak amacıyla sunulmaktadır.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

İşsizlik ödeneği süresi, kişinin son üç yıl içindeki sigortalı çalışma süresine bağlı olarak değişmektedir. İşsizlik ödeneği süresi aşağıdaki gibi hesaplanır:

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün.

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün.

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı

İşsizlik ödeneği miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir. Yani işsizlik ödeneğinizden nafaka borcu dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.