İsminiz bu listede yer alıyorsa sevinçten dört köşe olacaksınız! Devlet tarafından yeni destekler geldi hemen kontrol edin.

Devlet tarafından yeni destekler geldi hemen kontrol edin. İsminiz bu listede yer alıyorsa sevinçten dört köşe olacaksınız- Türkiye'de devlet, düşük gelirli aileler, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik sosyal destek ödemelerine devam etmektedir. Bu destekler, belirli kriterleri karşılayan kişilere ve hanelere verilmektedir. Gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, çalışma durumu ve sağlık durumu gibi faktörlere göre ödemelerde farklılıklar bulunabilmektedir. Devlet tarafından yapılan sosyal yardım ödemeleri listesi ve şartları gecce.com.tr adresinde bulunmaktadır.

İşte devletin vatandaşlara sağladığı sosyal yardım ödemelerinden bazıları:

Doğum Yardımı: Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine canlı doğum gerçekleştirdikleri takdirde doğum yardımı yapılmaktadır. Başvuru önceliği annelere verilir ve yardım miktarı çocuk sayısına göre değişir.

Çoklu Doğum Yardımı: Çoklu doğumla dünyaya gelen çocukları olan ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yapılan bir yardımdır.

Asker Çocuğu Yardımı: Babası askerde olan ve sosyal güvencesi olmayan çocuklara yapılan nakdi yardımlardır.

İşe Yönlendirme Yardımı: Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet eden 18-55 yaş arası kişilere iş bulma konusunda yardımcı olmak amacıyla yapılan bir yardımdır.

İşe Başlama Yardımı: İşe yönlendirme yardımından farklı olarak, sosyal yardım yararlanıcılarının sosyal güvenceli bir işe yerleşmeleri durumunda yapılan bir yardımdır.

Eğitim Materyali Yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin okula devam eden çocuklarının kırtasiye, önlük, çanta gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan yardımdır.

Şartlı Eğitim Yardımları: Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere, çocukların örgün eğitimlerine devam etmeleri ve devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri: Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara sağlık sigortası primlerinin ödenmesi amacıyla yapılan bir yardımdır.