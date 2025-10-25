İsmail Ege Şaşmaz Set Kazası Geçirdi: Parmağı Kırıldı

İsmail Ege Şaşmaz, Onbeşliler dizisi çekimlerinde parmağını kırdı. Ünlü oyuncu ameliyat olurken kardeşi Aytaç Şaşmaz yanında bulundu.

İsmail Ege Şaşmaz Set Kazası Geçirdi: Parmağı Kırıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2025 11:04

Çekim Sırasında Talihsiz Kaza

TRT tabii için Tokat’ta çekimleri devam eden Onbeşliler Dizisi, bu kez projeyle değil setten gelen talihsiz bir haberle gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, sahne çekimleri sırasında eline aldığı darbe sonucu ciddi bir sakatlık yaşadı. Oyuncu, parmağındaki şiddetli ağrı nedeniyle çekimleri bırakarak hastaneye götürüldü.
Doktorlar, yapılan tetkiklerin ardından sol işaret parmağında kırık bulunduğunu açıkladı. İlk müdahale Tokat’ta yapıldı; ardından ünlü oyuncu tedavisinin devamı için İstanbul’a döndü.

Aytaç Şaşmaz Kardeşinin Yanından Ayrılmadı

Bugün Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede ameliyata alınan İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık bir saat süren operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası doktorlar oyuncuya iki haftalık bir rapor verdi. Bu süreçte oyuncunun hem dinlenmesi hem de elini fazla zorlamaması tavsiye edildi.
Operasyon sürecinde yalnız olmayan Şaşmaz’ı, kardeşi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı. İki kardeşin güçlü bağları ve sürecin başından beri birbirlerine verdikleri destek, hayranları tarafından takdir topladı.

Çekimlere Kısa Süreli Ara

Onbeşliler Dizisi ekibi, oyuncunun sağlık durumuna özen göstererek çekimlere kısa süreli ara verdi. Şaşmaz, doktor kontrolü ve iyileşme süreci tamamlandığında sete geri dönecek.
Hayranları, sosyal medyada ünlü oyuncuya “Geçmiş olsun” mesajları yağdırdı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olması ise sevenlerini rahatlattı.

Benzer Haberler
Spor Dünyasının Duayen İsmi Faik Çetiner Hayatını Kaybetti Spor Dünyasının Duayen İsmi Faik Çetiner Hayatını Kaybetti
Pop Müziğin Yıldızı Edis’in Büyük Sırrı: Pop Müziğin Yıldızı Edis’in Büyük Sırrı: "Belim Çıkacak Gibi Hissediyorum."
Yıldız Tilbe’den Sert Çıkış: “Yasaklıyorum!” Yıldız Tilbe’den Sert Çıkış: “Yasaklıyorum!”
Ayşe Barım Hakkında Verilen Yeniden Tutuklama Kararı Kaldırıldı Ayşe Barım Hakkında Verilen Yeniden Tutuklama Kararı Kaldırıldı
Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu! Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”
  • 25-10-2025 12:07

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
  • 21-10-2025 17:00

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı