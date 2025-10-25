İsmail Ege Şaşmaz Set Kazası Geçirdi: Parmağı Kırıldı

Çekim Sırasında Talihsiz Kaza

TRT tabii için Tokat’ta çekimleri devam eden Onbeşliler Dizisi, bu kez projeyle değil setten gelen talihsiz bir haberle gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, sahne çekimleri sırasında eline aldığı darbe sonucu ciddi bir sakatlık yaşadı. Oyuncu, parmağındaki şiddetli ağrı nedeniyle çekimleri bırakarak hastaneye götürüldü.

Doktorlar, yapılan tetkiklerin ardından sol işaret parmağında kırık bulunduğunu açıkladı. İlk müdahale Tokat’ta yapıldı; ardından ünlü oyuncu tedavisinin devamı için İstanbul’a döndü.

Aytaç Şaşmaz Kardeşinin Yanından Ayrılmadı

Bugün Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede ameliyata alınan İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık bir saat süren operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası doktorlar oyuncuya iki haftalık bir rapor verdi. Bu süreçte oyuncunun hem dinlenmesi hem de elini fazla zorlamaması tavsiye edildi.

Operasyon sürecinde yalnız olmayan Şaşmaz’ı, kardeşi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı. İki kardeşin güçlü bağları ve sürecin başından beri birbirlerine verdikleri destek, hayranları tarafından takdir topladı.

Çekimlere Kısa Süreli Ara

Onbeşliler Dizisi ekibi, oyuncunun sağlık durumuna özen göstererek çekimlere kısa süreli ara verdi. Şaşmaz, doktor kontrolü ve iyileşme süreci tamamlandığında sete geri dönecek.

Hayranları, sosyal medyada ünlü oyuncuya “Geçmiş olsun” mesajları yağdırdı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olması ise sevenlerini rahatlattı.