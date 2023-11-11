İslam Memiş’ten piyasayı karıştıran açıklama! Altın fiyatları için son 3 gününüz...

Dünya genelinde pandemi sonrası hayata geçirilen faiz artırım politikaları, altın fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. 2023 yılında yaşanan siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ise altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor.

İsrail-Filistin Çatışması ve Altın Fiyatlarına Etkisi

İslam Memiş, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek siyasi veya askeri krizlerin, özellikle İsrail-Filistin çatışmasının, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Cuma günü bu gerilimlerin piyasalara etkisini görebiliriz.

ABD Federal Rezerv’in Faiz Politikası

Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz artırımı yapmayacağını ve mevcut faiz oranlarını 2024 son çeyreğine kadar koruyacağını öngörüyor. Bu durum, altın üzerindeki baskının hafifleyeceğini gösteriyor.

Altında Beklenen Rekorlar

Uzman, 2024 yılında altın fiyatlarının, hem gram/TL bazında hem de ons bazında rekor seviyelere ulaşacağını öngörüyor. Ancak, bu durum kısa vadeli yatırımcılar için riskli olabilir.

İslam Memiş’ten Altın Alımı Tavsiyeleri

Altın alımı konusunda Memiş, yatırımcıların profilini dikkate alarak, kısa vadeli ve panik yapma eğiliminde olan yatırımcılara şimdilik altın alımını önermiyor. Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için ise altın, gelecekte büyük kazançlar vaat ediyor.

Varlık Yönetiminde Altın ve Çeşitlendirme

Memiş, yatırımcılara varlık yönetiminde sadece altına yatırım yapmamalarını, portföylerini çeşitlendirerek borsa ve gümüş gibi diğer emtialara da yönelmelerini öneriyor.

Yıl Sonu Beklentileri: Altın Piyasasında Hareketlilik

Kasım ayı boyunca altın piyasasında dalgalanmalar bekleyen Memiş, yılın sonlarına doğru altın piyasasında daha sert hareketlilikler öngörüyor. Bu dönem, altın yatırımcıları için heyecan verici gelişmelere sahne olabilir.

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