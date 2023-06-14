İslam Memiş'tan 2 gün uyarısı piyasayı tarumar etti! Elinde gram ve çeyrek altını olanlar hemen baksın!

Elinde gram ve çeyrek altını olanlar hemen baksın! İslam Memiş'tan 2 gün uyarısı piyasayı tarumar etti - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları, altın yatırımcıları arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, gelecek 48 saat içinde yaşanabilecek önemli kırılmalar hakkında uyarıda bulundu. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamalarının detayları: Türkiye'de yaklaşan seçim dönemi öncesi, vatandaşlar gram altına yatırım yapmaya yönelerek kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte dolar, altın ve euro fiyatlarında rekor seviyeler görüldü. İşte tam bu noktada İslam Memiş, altın yatırımcılarının merakla beklediği yorumu yaparak dikkatleri üzerine çekti.

İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları şu şekildedir:

"Altın yılın ilk iki ayında büyük bir performans gösterdi ve ABD'deki bankacılık kriziyle birlikte ciddi bir yükseliş yaşadı. Kişisel öngörülerimde herhangi bir değişiklik yok. Altının ons fiyatı 1960 dolar seviyelerinde bulunuyor. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi 1968 dolar seviyesi direnç noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor ki xauusd paritesi 1995 dolar seviyesini hedefleyebilsin.

Haziran ayı içinde ons altın için 1910 dolar öngörüm vardı ve bunu bir aydır sürekli dile getiriyorum. 1930 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı, ancak benim beklentim olan 1910 dolar seviyesi hala geçerlidir. Bu nedenle, ons altın üzerinden işlem yapan ya da ons altının düşmesini bekleyen yatırımcılar için beklemek uygun olabilir. Kişisel öngörülerimde herhangi bir değişiklik yoktur."

İslam Memiş, altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken bir diğer konuya da değindi. Gram altın/TL fiyatının Kapalıçarşı piyasasında şu anda 1478-1490 lira aralığında seyrettiğini belirten Memiş, beklemeyi tercih ettiğini ifade etti. Kısa vadede 1450 lira ve daha altı seviyelerini beklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Altın fiyatları, 14 Haziran 2023 tarihinde bir önceki günkü kapanışa göre dalgalı bir seyir izledi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcıların risk algısındaki değişimler altın fiyatlarını etkiledi.

Gram altın, bugünü yatay bir seyirle tamamladı. Kapalıçarşı'da alış fiyatı 1478 lira, satış fiyatı ise 1490 lira olarak belirlendi.

Çeyrek altın ise günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5'lik bir artışla tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altının alış fiyatı 240 lira, satış fiyatı ise 250 lira olarak kaydedildi.

Yarım altın ise güne yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da yarım altının alış fiyatı 481 lira, satış fiyatı ise 501 lira olarak belirlendi.

Cumhuriyet altını ise günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4'lük bir değer kazancıyla tamamladı. Kapalıçarşı'da cumhuriyet altınının alış fiyatı 2.958 lira, satış fiyatı ise 3.003 lira olarak kaydedildi.

Uzmanlar, altın fiyatlarının küresel ekonomik gelişmelere ve piyasalardaki risk iştahına bağlı olarak dalgalanabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip ederek, güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını şekillendirebilirler.

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