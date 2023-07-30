Advert

İslam Memiş yatırımcıları ters köşe yaptı! Altını doları bırakın ona yatırım yapın!

Ekonomideki dalgalanmalar devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın kuruyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş yatırımcıları ters köşe yaptı! Altını doları bırakın ona yatırım yapın!
Yayın Tarihi : 2023-07-30 12:05

Altını doları bırakın ona yatırım yapın! İslam Memiş yatırımcıları ters köşe yaptı-  Ekonomideki dalgalanmalar devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın kuruyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, dolar yerine Euro'ya yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak dolar kurunda da hareketli dakikaların yaşanacağını ifade etti.

İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunarak altın fiyatlarıyla ilgili de tahminlerde bulundu. Gram altının ilerleyen günlerde 1880 TL seviyesine ulaşacağını öngördü. Ekonomideki hareketlilik hakkında da konuşan Memiş, borsa kurunun en yüksek seviyeye çıktığını belirtti.

Altın piyasasında gelecek 7 gün için önemli bir seviyenin altın gram fiyatını etkileyeceğini açıklayan İslam Memiş, yatırımcılar için kritik bir sürece işaret etti. Bu dönemde borsanın yükselmeye devam edeceğini ve dolar kurunun seyir değiştireceğini ifade etti. Memiş, ayrıca Euro'da da hareketli dakikaların yaşanacağını ve yukarı yönlü bir ivme kazanacağını dile getirdi.

İslam Memiş yatırımcıları ters köşe yaptı! Altını doları bırakın ona yatırım yapın!

İslam Memiş'in bu açıklamaları, yatırımcıların dikkatini ekonomide yaşanacak hareketliliğe çevirdi. Yatırımcılar, uzmanın öngörülerini takip ederek altın ve Euro gibi yatırım araçlarına yönelik stratejilerini gözden geçirmeye başladılar.

Not: Bu yazı, İslam Memiş'in açıklamalarına dayanmaktadır. Yatırım kararları almadan önce uzman görüşlerinin yanı sıra diğer analizleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir. Yatırım kararları her zaman risk içerir ve kişisel tercihlere göre değişebilir.

Benzer Haberler
Son dakika haberi: Ziraat Bankası bankamatik kartınız varsa ayaklarınız yerden kesilecek! 105.000 TL ödeme yapılacak Son dakika haberi: Ziraat Bankası bankamatik kartınız varsa ayaklarınız yerden kesilecek! 105.000 TL ödeme yapılacak
Emekliye 8.000 TL, 9.500 TL ve 12.000 TL ödeme! Ağustos ayına özel başlıyor Emekliye 8.000 TL, 9.500 TL ve 12.000 TL ödeme! Ağustos ayına özel başlıyor
Carrefour’da dev indirim başladı! Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma Carrefour’da dev indirim başladı! Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma
Hyundai bu modelini yalnızca 430.992 TL'ye satacak: Herkesin arabası olacak! Türkiye'de kapış kapış gider! Hyundai bu modelini yalnızca 430.992 TL'ye satacak: Herkesin arabası olacak! Türkiye'de kapış kapış gider!
Her şeyi bilen adam Özgür Demirtaş'tan kabus gibi tahmin geldi! Dolar 28 TL'yi görebilir Her şeyi bilen adam Özgür Demirtaş'tan kabus gibi tahmin geldi! Dolar 28 TL'yi görebilir
32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi! O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor 32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi! O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu
  • 25-07-2023 21:38

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!