İslam Memiş tam 12'den vurdu! Tarih gün saat vererek açıkladı! O tarihte BIST, Dolar, Altın, Euro, Sterlin'in ulaşacağı yeni rakamı açıkladı

Geçtiğimiz haftayı 7.400 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi, yılın ikinci yarısında yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. İslam Memiş, kâr satışları gelmeden kademeli giriş yapmayı düşünmediğini belirtiyor. Birçok yatırımcının TL varlıkları üzerinden işlem yaptığını ifade eden Memiş, faiz, KKM (kamu kurumları menkul kıymetleri) ve borsa arasında riski dağıtarak beklemeyi tercih ediyor. Kendisini "kümeste" bulmak istemediğini vurgulayan yatırımcı, doların yükselmesi durumunda borsanın da etkileneceğini düşünüyor. Bu nedenle 7.250-7.550 puan aralığını takip edeceğini belirtiyor.

Dolar/TL: Dolar/TL kuru için İslam Memiş, TCMB'nin faiz toplantısı yaklaştıkça baskılanmanın bitebileceğini ve kurun yönünün yukarı olabileceğini söylüyor. Ağustos ayı için beklentisi 27,50 TL seviyesi. Dolar ile ticaret yapan veya dolar ihtiyacı olanların 27 TL'nin altını iyimser bir şekilde görebileceğini belirtiyor.

EUR/USD Paritesi: 1,10 seviyesinden kapanış yapan EUR/USD paritesi için bant aralığı 1,0850-1,1020 olarak belirtiliyor. İslam Memiş, 1,10 seviyesinden kısa vadeli alımlardan uzak durulmasını öneriyor. Ancak 1,09-1,0850 aralığının yıl sonuna kadar ideal olduğunu düşünüyor ve 1,12-1,1350 ve 1,15 bandına kadar yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade ediyor.

Ons Altın (XAU/USD): Ons altın, bin 942 dolar seviyesinden kapanış yaptıktan sonra bu hafta bin 930- bin 958 dolar aralığının takip edileceğini belirtiyor. Fed üyelerinin şahin mesajları ve enflasyon verisinin baskılanmanın devam edeceğini gösterdiğini ifade eden İslam Memiş, ağustos ayında bin 918-bin 960 dolar aralığında kalmayı tercih edebileceğini söylüyor. Bin 930 ve altındaki rakamların eylül-ekim hedefli 2 bin dolar üzeri için alım fırsatı sunduğunu düşünüyor.

Ons Gümüş (XAG/USD): Ons gümüş, 23,62 dolar seviyesinden kapanış yaptıktan sonra bu hafta 23,20-24,20 dolar aralığının takip edileceğini belirtiyor. Dolar endeksinin tekrar yükseliş gösterebileceğini ve emtia fiyatlarını baskılayabileceğini ifade eden yatırımcı, bu durumda da doların diğer varlıklara giriş için uygun zemin hazırlayacağını söylüyor.

Dolar Endeksi (DXY): İslam Memiş, dolar endeksinin diğer enstrümanların yönünü belirleyen silah konumunda olduğunu ifade ediyor. 101,83 seviyesinden kapanış yapan endeksin tekrar 102,80 seviyesini hedef alabileceğini belirtiyor. Bu durumun dolar karşısındaki varlıklara giriş için uygun bir zemin oluşturabileceğini ifade ediyor. Dolar/TL kuru ile dolar endeksini birbirinden ayırt edebilen yatırımcı, parite üzerinden işlemlerin önemini vurguluyor ve dolar/TL kuru ile beraber diğer enstrümanların da yukarı gideceğini öngörüyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.