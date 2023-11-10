İslam Memiş son noktayı koydu: Şah mat olmayın! Altın almak için o tarihi son fırsat olarak belirtti

Bu düşüş, geçtiğimiz hafta başlamış ve bu hafta da sürerek ekranlarda gram altının fiyatını 1788 liraya, fiziki pazarda ise 1810 liraya kadar çekmişti. Altın yatırımcıları yaşanan bu düşüş karşısında tedirginlik yaşarken, piyasa takipçileri ve potansiyel alıcılar, fiyatların tekrar yükselip yükselmeyeceği konusunda soru işaretleri taşıyorlar. Özellikle altın almayı planlayanlar, mevcut seviyelerin alım için uygun olup olmadığını merak ediyor. İşte bu soruların cevapları Para Piyasaları Yorumcusu İslam Memiş'ten geldi.

İslam Memiş'ten Altın Yorumları

Memiş, geçtiğimiz hafta Cuma günü altın fiyatlarının yeni rekorlarını test ettiğini, ancak bu hafta gerileme yaşandığını belirtiyor. Gram altın yatırımcılarının özellikle 1820 - 1810 lira seviyelerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bu gerilemenin teknik olarak satışlarının kalıcı olmayabileceğini vurguluyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyleyen Memiş, Fed'in muhtemel 25 baz puanlık faiz artırımının fiyatlamalarına yavaş yavaş başlandığını ancak ons ve gram altında bu gerilemenin kalıcı olmayacağını beklediğini dile getiriyor.

Altın Alımı için Uygun Zaman mı?

Altın alımı konusunda Memiş, Cuma günü 1873 lira olan fiyatların, bugün itibarıyla 1840 liraya gerilediğini belirtiyor. Bu gerilemenin kalıcı olmayacağını, artan riskler ve potansiyel Çin-Tayvan geriliminin altın fiyatlarını destekleyeceğini düşünüyor. Memiş'e göre, mevcut durum altın alımı için bir fırsat olabilir.

Güncel Altın Fiyatları

Son dakika piyasa bilgilerine göre güncel altın fiyatları şöyle sıralanıyor:

ALTIN/ONS: 1.951,99 - 1.952,22

ALTIN/GR SPOT: 1.787,95 - 1.788,20

CUMHURİYET ALTINI: 11.443 - 11.659

ZİYNET ALTINI: 11.442,87 - 11.659,04

GRAM ALTIN: 1.826,36 - 1.836,42

ÇEYREK ALTIN: 2.860,72 - 2.923,70

YARIM ALTIN: 5.703,56 - 5.847,40

ATA ALTIN: 12.146,86 - 12.449,57

14 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.012,76 - 1.205,67

22 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.660,07 - 1.759,68

GREMSE ALTIN: 29.496,00 - 29.892,00

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