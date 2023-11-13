İslam Memiş peş peşe tarihleri duyurdu: O ilçelerde yeri olan yaşadı yeni imar yasası geliyor

Memiş, İstanbul'a yeni bir imar yasasının geleceğini ve bu kapsamda Türkiye genelinde yeni imar alanlarının açılacağını belirtti. 2023 yılında gerçekleşecek bu değişikliklerle, yaşam alanlarının tamamen değişeceğini öngörüyor.

2022 Yılında Yapılan Uyarılar ve 2023 Deprem Felaketi

Memiş, 2022 yılında kamuoyuna yaptığı ciddi uyarılara ve yazılarına işaret ederek, 2023 yılında meydana gelen büyük bir deprem felaketini ve bu felaketin emlak piyasasındaki etkilerini anlattı. Bu olayların, beklenen değer artışlarını hızlandırdığını ve Yeni İmar Yasası'nın bu durumu daha da etkileyeceğini ifade etti.

Geleneksel Zihniyetin Değişimi ve Yeni İmar Yasası

Memiş, yeni imar yasasının geleneksel zihniyeti değiştireceğini, artık eskiden ulaşılamaz olarak görülen caddelerin ve bölgelerin yeni imar planlarıyla değişeceğini vurguladı. İstanbul'a özel bu yasanın, Eylül veya Ekim aylarında açıklanmasının beklendiğini belirtti.

Sıfır Tavizli Yeni İstanbul İmar Yasası

Memiş, İstanbul'a özel gelecek olan yeni imar yasasının sıfır tavizli olacağını ve bu yasanın gerekli olduğunu, aksi takdirde milyonlarca can kaybının yaşanabileceğini dile getirdi. Bu sürecin, kamudan merhamet beklentisine yer bırakmayacak kadar ciddi olduğunu ve hukuki süreçlerin de bu çerçevede ele alınacağını ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin imar politikalarında önemli bir dönüşümün yaşanacağının işaretlerini veriyor. Yeni İmar Yasası'nın, şehir planlaması ve emlak piyasası üzerinde büyük etkileri olması bekleniyor. Bu değişimler, Türkiye'nin şehirleşme ve kentsel dönüşüm politikalarında yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.