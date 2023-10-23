İslam Memiş altın fiyatlarının dibi göreceği tarihi açıkladı

Uzman İslam Memiş, bu hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının açıklanacağını belirterek, volatilite beklentisinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Borsa Endeksi (BIST100)

İslam Memiş'e göre, BIST100 endeksi son zamanlarda 7,510 puana kadar yükselmiş ve güçlü alımlarla haftaya başlayabilir. Uzmana göre hedef, 8,120 puan seviyesi olabilir. Ancak düşüş trendinin tamamen sona erdiğini düşünmüyor ve 7,290 puan seviyesinin hâlâ önemli bir destek noktası olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, yatırımcılara kademeli alım stratejisi öneriyor.

Dolar/TL Kuru

Dolar/TL kuru konusunda, kısa vadede bir veya iki günlük bir geri çekilme yaşanabileceğini ifade ediyor. TCMB'nin faiz kararı ve dolar endeksindeki gelişmelerin dolar kurunu negatif etkileyebileceğini belirtiyor. İslam Memiş, bu nedenle 26.80-28.20 TL aralığını izlemenin önemli olduğunu ifade ediyor.

EUR/USD Paritesi

Uzmana göre, EUR/USD paritesi için 1.0580 seviyesi destek olarak izlenmelidir. 1.0550-1.0750 aralığı takip edilerek, uzun vadeli yatırımların değerlendirilebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, 2024 yılı için hazırlıkların yapılmasının önerilir.

Ons Altın (XAU/USD)

İslam Memiş, ons altının 1,980 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ifade ediyor. Kısa vadede negatif bir trendin yaşanabileceğini belirtiyor. Bu hafta 1,938-1,981 dolar aralığını izlemenin önemli olduğunu ifade ediyor ve önce bir geri çekilme yaşanabileceğini, ardından 2,000 dolar seviyesinin üzerine ataklar beklendiğini belirtiyor.

Gram Altın

Gram altın konusunda, İslam Memiş'e göre, 1,867 TL seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta, 1,780-1,880 TL aralığının izlenmesi gerektiğini ifade ediyor ve fiziki piyasada 1,800 TL seviyesinin altına sarkmanın beklendiğini belirtiyor. Ardından, gram altının yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini söylüyor.

Ons Gümüş (XAG/USD)

İslam Memiş'e göre, ons gümüşün hedefi 24 dolar seviyesi olabilir. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade ediyor ve 23.20 dolar seviyesinin sonrasında 24 dolar seviyesini hedefliyor. Bu hafta, doların aşağı yönlü hareket etmesi durumunda dolar karşısındaki varlıkların yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtiyor.

İslam Memiş, yatırımcılara bu bant aralıklarını dikkatli bir şekilde takip etmelerini ve gelişmelere göre yatırım stratejilerini şekillendirmelerini öneriyor.