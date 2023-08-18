İslam Memiş altın alanlara çağrı yaptı! 2 gününüz kaldı! "Hemen hazırlığa başlayın!"

2 gününüz kaldı! "Hemen hazırlığa başlayın!" İslam Memiş altın alanlara çağrı yaptı- Türkiye'nin altın ve para piyasalarının önde gelen isimlerinden biri olan İslam Memiş, son günlerde yaşanan emtia piyasası düşüşlerinin büyük bir alım fırsatı sunduğunu ve gelecek hafta itibariyle altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş beklediğini belirtti. Aynı zamanda, olası bir Çin krizinin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğine dair önemli uyarılarda bulundu.

Altın Fırsatları ve Gelecek Beklentiler

Altın fiyatlarının son iki haftadır düşüş trendinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ne zaman yukarı yönlü bir hareketlenme yaşanacağı merak konusu olmaktadır. İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar kesintisiz bir yükseliş trendine gireceğini ve önümüzdeki haftalarda yatırımcıları nelerin beklediğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Fed Faiz Artırımı Beklentisi ve Emtia Piyasaları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yapma ihtimalinin yüzde 50 seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, emtia piyasalarındaki dalgalanmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ons tarafında büyük bir aşağı yönlü kırılma yaşandığını gözlemliyoruz. Uluslararası piyasalarda altın, son 2 haftadır baskı altında hareket ediyor. 1900 dolar seviyesinin altında düşüşler yaşandı. Bu seviye önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. 1890 dolar seviyesinin yılın en düşük noktası olacağını tahmin ediyorum. Bu seviyenin altına düşüş beklemiyorum ve gelecek haftadan itibaren 1930 ve 1960 dolar seviyelerine hızlı bir yükseliş yaşanacağını öngörüyorum."

Memiş, 2023 yılının dip fiyatından alım fırsatının bu hafta sona erebileceğini ve 2 gün içinde pozisyon almanın büyük getiri sağlayabileceğini vurguladı.

Çin Krizi ve Altın Fiyatları

Memiş, Çin'den gelen ekonomik verilerin önemli riskler taşıdığına dikkat çekti. Çin'de emlak ve inşaat sektörlerinin zor durumda olduğuna işaret eden Memiş, Çin hükümetinin nasıl bir tutum sergileyeceğinin altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Çin'de yaşanabilecek bir krizin, dünya genelinde güvenli liman olarak kabul edilen altına olan talebi artırabileceğini ifade etti.

Dolar ve Altın Fırsatı

Dolar endeksinin dalgalanmasına rağmen beklenen düşüşün henüz gerçekleşmediğini belirten Memiş, dolar tutan yatırımcılar için parite üzerinden altın almanın mantıklı bir yol olduğunu belirtti. Gram altın ve TL fiyatlarındaki değişikliklerin de önemli olduğunu vurgulayarak, ek mali yükümlülüklerin makas aralığını artırdığını söyledi.

İslam Memiş'in açıklamalarıyla altın piyasasının yakın geleceği hakkında önemli bilgiler edinmiş olduk.