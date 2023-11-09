İslam Memiş aldığı hisseyi açıkladı: Borsa düşerken bu şirketler roket gibi uçacak!

Kendi borsa yatırımlarını da açıklayan Memiş, yatırımcılara hangi sektörlere yönelmeleri konusunda önerilerde bulundu.

Borsanın Yeni Yatırımcıları ve Halka Arz Rüzgarı

Türkiye'de borsa eskiden sadece belli bir kesimin ilgi alanında iken, son dönemde gerçekleşen halka arzlarla birlikte sokaktaki vatandaş için de ilgi çekici bir yatırım aracına dönüştü. Katılımcı sayısının 8 milyona ulaşmasıyla Borsa İstanbul, popülerliğini artırıyor. Ancak, geçtiğimiz haftalarda yaşanan sert düşüşler yeni yatırımcıları tedirgin etti.

Borsa İstanbul'da Beklenen Hareketler

İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Borsa İstanbul'un geniş bir bant aralığında hareket edeceğini öngörüyor. Kasım ayında hem yükselişler hem de 7 bin puanın altındaki düşüşler beklendiğini ifade ediyor. Memiş, düşüşlerden en az etkilenecek hisse senetleri konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.

BIST100 Endeksi ve Alım Stratejileri

Memiş, BIST100 endeksinin 7 bin 500 puanın altına düşeceğine dair öngörülerini paylaşmış, bu tahmin gerçekleşince kendi yatırımını ve arkadaşlarının yatırımlarını da bu yönde şekillendirdiğini açıklamıştır.

Yükseliş Beklenen Sektörler ve Yatırım Önerileri

İslam Memiş'in belirttiği üç ana sektör şunlardır:

Savunma Sanayi Sektörü: Türkiye'nin savunma sanayisine olan yatırımlarına dikkat çeken Memiş, bu sektördeki şirketlerin bilançolarının iyi olması ve ilerleyen yıllarda değerleneceği öngörüsüyle yatırımcılara bu alanda yatırım yapmalarını öneriyor. Gıda Sektörü: Dünya genelinde gıda fiyatlarında bir düşüş yaşanırken, Türkiye'de fiyatların arttığını ve mevcut enflasyonist ortamda gıda hisselerinin yükselişinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Mali tabloları güçlü ve şeffaf olan gıda şirketlerine yatırım yapılmasını tavsiye ediyor. Teknoloji Sektörü: Türkiye'de teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte, teknoloji şirketlerinin geleceğinin parlak olduğunu vurguluyor. Bu alanda yatırım yapanların uzun vadede yüksek getiri elde edebileceklerini ifade ediyor.

Al-Sat Yapmadan Uzun Vadeli Yatırımın Önemi

Memiş, alım-satım yaparak kazanmanın zor olduğu bu dönemde, uzun vadeli yatırımların ve sabırlı olmanın önemini vurguluyor. Kurumsal firmalara yatırım yaparak bekleyen yatırımcıların zarar etme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.