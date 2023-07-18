İslam Memiş alayını ters köşe yaptı! Dolar mı, Euro mu, Altın mı? Yatırımcılar o tarihe kadar alsın!

Yatırımcılar o tarihe kadar alsın! İslam Memiş alayını ters köşe yaptı! Dolar mı, Euro mu, Altın mı- Son dakika açıklamasıyla gündeme gelen İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunurken elinde Türk Lirası bulunduran vatandaşların ne yapmaları gerektiği konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Amerika'dan gelen düşük enflasyon rakamlarına ilişkin yorumlarında, İslam Memiş, dolar ve euro konularında dikkat çekici veriler sunarken altın hakkında da bir değerlendirmede bulundu. Döviz kurlarına ilişkin yatırım aracı olarak Euro'yu öneren İslam Memiş, doların ve euro kurunun yönünün yukarı olduğunu belirtti.

Neden Euro?

Amerika'nın yüksek enflasyonla mücadelede faiz silahını zamanında kullanması sonucunda enflasyonu beklenen seviyelere kadar çekme hedefine her geçen gün yaklaştığı belirtilmektedir. Buna karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın biraz gecikmeli hareket ettiği ve hala faiz artırımlarının devam edeceği mesajlarını verdiği ifade edilmektedir. Faiz artışıyla birlikte Euro kurunda güçlenmenin daha da artacağına dikkat çekilmektedir.

Elinde Türk Lirası Bulunanlar Beklesin

İslam Memiş, yaptığı açıklamada elinde Türk Lirası bulunanların beklemeye geçmesi gerektiğini ifade etti. Altın fiyatları hakkında da konuşan Memiş, "Altın ons fiyatlarının 1955 dolar seviyelerine gelirken 1920-1935 aralığında olması bekleniyor. Temmuz ayında ise 1860 ile 1960 dolar aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Gram altın şu anda Türk Lirası piyasasında 1646 seviyelerinde bulunuyor. Yılın ikinci yarısında göbek seviyesine başlanırken dolar kurunun 28 Türk Lirası olması gerektiği düşünülüyor. Bu nedenle, Türk Lirası bulunduranlar biraz sabırlı olmalı ve yatırım için acele etmemelidir" şeklinde konuştu.

Dolar Ne Kadar?

Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre, dolar kuru 26 lira 31 kuruş seviyesine yükselerek rekor kırmış, euro kuru ise 29 lira 55 kuruş ile tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Gram altın ise 1656 Türk Lirası, çeyrek altın ise 2707 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar, altın ve dolar yatırımcıları için önemli ipuçları sunmaktadır. Ancak, yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmak ve uzman görüşlerini değerlendirmek önemlidir. Piyasaların değişkenliği ve riskleri göz önünde bulundurarak bilinçli bir şekilde yatırım kararları alınmalıdır.