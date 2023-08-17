İslam Memiş ağzındaki baklayı çıkardı! Piyasalar için kesin tarih geldi! Herkesin elinde patlayacak!

Piyasalar için kesin tarih geldi! Herkesin elinde patlayacak! İslam Memiş ağzındaki baklayı çıkardı- Türkiye'nin önde gelen ekonomi uzmanlarından İslam Memiş, Eylül ayına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin devam ettiğini belirten Memiş, yaz tatilinin etkisiyle piyasaların olumlu ya da olumsuz haberlere tepki göstermediğini vurguladı. Piyasalarda yaşanan yaz rehaveti, enstrümanların dar bant aralığında seyretmeye devam ettiğini gösteriyor.

Memiş, özellikle Çin'in gündemde olduğunu ve bu ülkenin küresel piyasalar için bir saatli bomba gibi beklediğini dile getirdi. Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinin beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken Memiş, geçen ay Çin'in tüketici sektörünün deflasyona girdiğini ve fabrika çıkış fiyatlarının düşmeye devam ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'li şirketlerin hassas teknolojileri Çin'de üretmelerini yasaklayacak bir karar aldığını aktaran Memiş, Çin'deki kredi seviyelerinin 14 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Çin Merkez Bankası'nın temmuz ayındaki yeni kredi verilerini paylaşarak, ekonomideki zayıflama sinyallerine dikkat çekti.

Çin'deki emlak sektöründe de ciddi sorunlar yaşandığını belirten Memiş, özellikle Country Garden ve Evergrande gibi büyük emlak şirketlerinin finansal sıkıntılarına dikkat çekti. Bu şirketlerin borç ödeme zorlukları ve iflas riskleri, Çin ekonomisinde büyük bir dengesizlik oluşturabileceğini belirtti.

İslam Memiş'e göre, Eylül ayı itibarıyla küresel piyasalarda önemli bir dönemeç yaşanacak. Çin'deki sorunların etkisi, son çeyreğin hikayesini de şekillendirecek gibi görünüyor. Bu belirsizlikler, yatırımcıları dikkatli olmaya ve gelişmeleri yakından takip etmeye yönlendiriyor.

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