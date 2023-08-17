Advert

İslam Memiş ağzındaki baklayı çıkardı! Piyasalar için kesin tarih geldi! Herkesin elinde patlayacak!

Türkiye'nin önde gelen ekonomi uzmanlarından İslam Memiş, Eylül ayına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

İslam Memiş ağzındaki baklayı çıkardı! Piyasalar için kesin tarih geldi! Herkesin elinde patlayacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 08:22

Piyasalar için kesin tarih geldi! Herkesin elinde patlayacak! İslam Memiş ağzındaki baklayı çıkardı- Türkiye'nin önde gelen ekonomi uzmanlarından İslam Memiş, Eylül ayına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin devam ettiğini belirten Memiş, yaz tatilinin etkisiyle piyasaların olumlu ya da olumsuz haberlere tepki göstermediğini vurguladı. Piyasalarda yaşanan yaz rehaveti, enstrümanların dar bant aralığında seyretmeye devam ettiğini gösteriyor.

Memiş, özellikle Çin'in gündemde olduğunu ve bu ülkenin küresel piyasalar için bir saatli bomba gibi beklediğini dile getirdi. Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinin beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken Memiş, geçen ay Çin'in tüketici sektörünün deflasyona girdiğini ve fabrika çıkış fiyatlarının düşmeye devam ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'li şirketlerin hassas teknolojileri Çin'de üretmelerini yasaklayacak bir karar aldığını aktaran Memiş, Çin'deki kredi seviyelerinin 14 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Çin Merkez Bankası'nın temmuz ayındaki yeni kredi verilerini paylaşarak, ekonomideki zayıflama sinyallerine dikkat çekti.

Çin'deki emlak sektöründe de ciddi sorunlar yaşandığını belirten Memiş, özellikle Country Garden ve Evergrande gibi büyük emlak şirketlerinin finansal sıkıntılarına dikkat çekti. Bu şirketlerin borç ödeme zorlukları ve iflas riskleri, Çin ekonomisinde büyük bir dengesizlik oluşturabileceğini belirtti.

İslam Memiş'e göre, Eylül ayı itibarıyla küresel piyasalarda önemli bir dönemeç yaşanacak. Çin'deki sorunların etkisi, son çeyreğin hikayesini de şekillendirecek gibi görünüyor. Bu belirsizlikler, yatırımcıları dikkatli olmaya ve gelişmeleri yakından takip etmeye yönlendiriyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

 

Benzer Haberler
İş Bankası'ndan 1000.000 TL konut kredisi için taksit hesaplama tablosu! İş Bankası'ndan 1000.000 TL konut kredisi için taksit hesaplama tablosu!
SGK eyleme geçti! Bu hatayı yapanlar kodlanıyor! Maaşları ellerinden alınıyor! Vatandaşlar şaşkın! SGK eyleme geçti! Bu hatayı yapanlar kodlanıyor! Maaşları ellerinden alınıyor! Vatandaşlar şaşkın!
Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli
Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra
PTT yarın sabah 09.00'dan itibaren kuyruk bekliyor! EMEKLİ kimliğini alıp gidiyor! 50.000 TL nakit alıyor PTT yarın sabah 09.00'dan itibaren kuyruk bekliyor! EMEKLİ kimliğini alıp gidiyor! 50.000 TL nakit alıyor
Emekliye yarından sonra 11000 TL ödeme yatacak! Bu ek ödemeler resmi gazetede duyuruldu! Emekliye yarından sonra 11000 TL ödeme yatacak! Bu ek ödemeler resmi gazetede duyuruldu!
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!
  • 14-08-2023 12:13

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!