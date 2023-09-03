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İslam Memiş 2024 yılında altın fiyatları rekor kıracak dedi! Herkes almak için birbiriyle yarışacak!

Altın piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, altın yatırımcıları için heyecan verici bir tahminde bulundu. Memiş, bayram sonrasında altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşabileceğini öngördü.

İslam Memiş 2024 yılında altın fiyatları rekor kıracak dedi! Herkes almak için birbiriyle yarışacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 09:31

Son dönemde birçok ekonomist altın için tahminlerini düşürürken, İslam Memiş ise 2024 yılında altının yeniden değer kazanacağına yönelik öngörülerde bulundu.

Altın uzmanı İslam Memiş, yeni tahminlerini paylaşırken gram altının artık tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca altın ve para piyasalarıyla ilgili önerilerini de sıraladı. Memiş, ABD'nin büyük bankalarının küresel piyasa şoklarına karşı test edildiğini ve bu test sonuçlarının piyasa kapanışından sonra açıklandığını belirtti. 2023 yılında yapılan bu testlerde Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğunu açıkladı.

Ayrıca, mortgage ve bankacılık krizine de dikkat çeken Memiş, küresel borsalarda ikinci yarıda sert satışlar yaşanabileceği uyarısında bulundu ve bankacılık sektöründe hisse sahibi olanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Memiş, gram altının rekor seviyelere ulaştığını ve alım yapmayı düşünenlerin bu seviyeleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, doların düşeceği beklentisiyle dolar-euro paritesinde bir fırsatın ortaya çıktığını belirtti. Gram altının dolar-TL kuruyla ilişkili olduğunu ve şu anda uygun seviyelerde olmadığını söyledi. Ancak dolar kurundaki düşüşün ardından gram altının alım fırsatı sunabileceğini belirtti.

İslam Memiş, piyasanın her zaman fırsatlarla dolu olduğunu ve gram altının ikinci bir zirveye doğru ilerlediğini ve 1650 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı. Altın yatırımcıları için bayram sonrasında önemli gelişmelerin yaşanabileceği bir döneme girildiğini söyleyen Memiş’in tahminleri, altın piyasasında yakından takip edilen bir referans haline gelmeye devam ediyor.

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