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İŞKUR'dan 18-53 yaş arası ilkokul mezunu personel alımı müjdesi! Ayda en az 11.400 TL maaşla 81 ilde 133.626 alım yapılacak!

İş ve Meslek Danışmanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılan duyuruya göre, İŞKUR'un geniş kapsamlı istihdam hamlesi devam ediyor.

İŞKUR'dan 18-53 yaş arası ilkokul mezunu personel alımı müjdesi! Ayda en az 11.400 TL maaşla 81 ilde 133.626 alım yapılacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ayda en az 11.400 TL maaşla 81 ilde 133.626 alım yapılacak! İŞKUR'dan 18-53 yaş arası ilkokul mezunu personel alımı müjdesi-  18-50 yaş arasındaki ilkokul mezunu bireyler için sunulan bu büyük fırsat ile her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni işçi alımı duyurusu gerçekleştirildi. Toplamda 133.626 kişinin, çeşitli iş kollarında istihdam edilmesi planlanıyor. Ocak 2023 için yapılan bu atılım, ülke genelinde birçok kişiye umut ve istihdam kapısı aralamayı hedefliyor.

İŞKUR'dan Ayda 11.400 TL Maaşla 81 İlde İlkokul Mezunu Personel Alımı

İŞKUR'un son duyurusuna göre, 81 ildeki iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuluyor. İlkokul mezunu olan ve 18-50 yaş arasında bulunan bireyler, bu alım programından yararlanabilecekler. Bu özel istihdam programı sayesinde, katılımcılara ayda 11.400 TL maaşla istihdam olanağı sunulacak.

İş Fırsatları Hizmet Sektöründe Odaklanıyor

Duyuruda belirtildiğine göre, İŞKUR'un gerçekleştirdiği bu işçi alımları özellikle hizmet sektöründe yoğunlaşıyor. Özellikle garsonluk ve kuryelik gibi alanlarda büyük talep bulunuyor. Bu da iş arayanlar için geniş bir yelpazede fırsatlar anlamına geliyor.

Açık Pozisyonlar ve Başvuru Süreci

İŞKUR'un yayımladığı duyuruya göre, açık pozisyonlar ve başvuru süreciyle ilgili detaylar aşağıdaki bağlantıda bulunabilir. Bu bağlantı sayesinde, hangi firmaların ve şirketlerin ne kadar personel alımı gerçekleştireceği hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İş İlanları ve Başvuru Detayları

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