İŞKUR ve MEB TYP kapsamında okullar için binlerce alım başladı! Temizlik görevlisi alımları için şehirler açıklandı

Temizlik görevlisi alımları için şehirler açıklandı! İŞKUR ve MEB TYP kapsamında okullar için binlerce alım başladı- Ülkemiz, geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketi ile sarsıldı. Bu felaketin ardından birçok alanda olduğu gibi eğitim kurumlarında da temizlik ihtiyacı doğdu. Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde, okullarda temizlik görevlisi olarak görev alacak binlerce kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Yeni duyuruya göre, temizlik görevlisi alımları için başvurular başladı ve alımların hangi illerde yapılacağı açıklandı.

Alım Yapılacak Şehirler

Temizlik görevlisi alımları 26 farklı şehirde gerçekleştirilecek. Ancak başvuracak adayların TYP kapsamında olması gerekmektedir. Bu kapsamda alımlar yapılacak şehirler şunlardır:

Kırşehir

İzmir

Osmaniye

Kırklareli

Balıkesir

Edirne

Erzurum

Tekirdağ

Ankara

Afyonkarahisar

Samsun

Manisa

Ordu

Adıyaman

Bayburt

Bursa

Aksaray

Giresun

Kilis

Denizli

Trabzon

Çanakkale

Malatya

Kahramanmaraş

Karaman

Tokat

Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?

Başvurulara başlayacak adayların belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması beklenmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İlgili kuruma kayıtlı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak. Emekli veya malul aylığı almamak. Öğrenci statüsünde bulunmamak (açıköğretim öğrencileri hariç). Aynı adreste ikamet edenlerden sadece birinin TYP kapsamında çalışabilmesi. Aynı adreste oturan kişilerin gelir getirici bir işte çalışarak elde ettikleri toplam kazancının belirlenen asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşmaması gerekmektedir.

Başvuru Süreci: Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un e-şubesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru adımları ise şu şekildedir: