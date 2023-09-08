İŞKUR KPSS şartsız hastane personel alımlarına başladı! İşte hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

İşte hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları... İŞKUR KPSS şartsız hastane personel alımlarına başladı- İŞKUR tarafından yayımlanan son personel alım ilanlarına göre, hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonları için toplamda 36 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için belirlenen genel ve özel başvuru şartları aşağıda sıralanmıştır:

Genel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak. Yurt dışında eğitim almış olan adayların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 18 yaşını tamamlamış olmak. Kamu haklarından mahrum olmamak ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası almamış olmak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmemekte olan olmak. Terör örgütlerine karışmamış, desteklememiş veya katılmamış olmak. En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak (ilanlara göre değişkenlik gösterebilir). Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Özel Başvuru Şartları:

Sağlık sektöründe deneyimi olan veya deneyim kazanmak isteyen adaylar tercih edilir. İletişim ve planlama becerileri gelişmiş olmak. Hizmet ve çözüm odaklı bir yaklaşıma sahip olmak. Ekip çalışmasına yatkın olmak. Provizyon ve fatura işlemlerine hakim olmak. MS Office programlarına hakim olmak. Sağlık sorunları nedeniyle görevini yerine getirmesine engel olmayan adaylar (Engelli adaylar için özel gereksinimler ilanlarda belirtilmiştir). Giyimine özen gösteren ve güler yüzlü olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonlarına başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR'a kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. İŞKUR kaydını tamamladıktan sonra başvurular, e-Şube üzerinden "Açık İş İlanları" sekmesi aracılığıyla yapılabilir. Başvuru sürecinde adaylardan istenilen belgeler ve gerekli bilgiler ilanlarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonları, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ilanlara başvurarak iş hayatına sağlık sektöründe adım atabilirler. Bu fırsatı değerlendiren adaylar, hastanelerde hastaların kayıt ve kabul işlemlerinde görev alarak sağlık sisteminin bir parçası olma şansını yakalayabilirler.

Eylül ayı itibariyle hastanelerde çalışmak isteyenler için kapılar açılmış durumda. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, sağlık sektöründe kariyer yapma fırsatını değerlendirebilirler. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına başvurarak, hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonlarında çalışma fırsatı elde edebilirler. Bu fırsat, iş arayanlar için büyük bir önem taşıyor ve sağlık sektöründe kariyer yapma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere kapılarını açıyor.

EYLÜL AYI HASTANE PERSONEL ALIMLARI

Eylül ayı itibariyle hastanelerde çalışmak isteyen kişiler için ülke genelinde alımların yapılmaya başlandığı öğrenildi.

İŞKUR üzerinden yayımlanan son personel alım ilanlarına göre hastanede çalışmak üzere hasta - kayıt kabul personeli alımı yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede başvuru yapmak isteyen kişiler için toplamda 36 personel alımının yapılacağı ifade edilmiş oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Konu ile ilgili yapılan açıklamalar arasında hastanede çalışmak üzere alımların yapılacağı hasta kabul - kayıt görevlisi için başvuru şartları şu şekilde verildi;

T.C. Vatandaşı olmak, İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir) Vardiyalı çalışmaya uygun olmak gerekmektedir. Özel Başvuru Şartları

Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen, İletişim ve planlama becerileri gelişmiş, Hizmet ve çözüm odaklı, Ekip çalışmasına yatkın, Provizyon ve fatura işlemlerine hakim, MS Office programlarına hakim, Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır) Giyimine özen gösteren, güler yüzlü NASIL

Konu hakkında en çok merak edilenler arasında İŞKUR üzerinden özel ve genel başvuru şartlarının sağlanması halinde nasıl başvuru yapılabileceği konusu yer aldı. Yapılan açıklamalara göre kişilerin yapacakları başvurular için İŞKUR kaydını tamamladıktan sonra e-Şube üzerinden Açık İş İlanları Üzerinden gerekli olan tüm başvuru işlemlerinin tamamlanabileceği öğrenildi.

Hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar için önemli olan bu detaylar, iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanları, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için bir adım atma fırsatı sunuyor. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, e-Şube üzerinden başvurularını gerçekleştirerek iş hayatlarına hastane hasta kabul ve kayıt görevlisi olarak başlayabilirler.