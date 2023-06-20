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İŞKUR KPSS şartsız 602 silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! En az 20.750 TL maaş var!

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlara büyük bir fırsat sunarak, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 602 personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR KPSS şartsız 602 silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! En az 20.750 TL maaş var!
Yayın Tarihi : 2023-06-20 09:38

En az 20.750 TL maaş var! İŞKUR KPSS şartsız 602 silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı- İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlara büyük bir fırsat sunarak, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 602 personel alımı yapacağını duyurdu. Haziran ayında yayımlanan bu ilanlar, pek çok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. İş başvurusunda bulunmak isteyenler için alım detayları ve başvuru şartları belirlendi. İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, Haziran ayı boyunca toplam 602 koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. Koruma ve güvenlik görevlisi mesleği, ülkemizde en çok talep gören mesleklerden biri olması sebebiyle bu alım ilanları iş arayanlara büyük bir fırsat sunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar için aşağıda başvuru şartları ve detayları yer almaktadır.

İŞKUR'un koruma ve güvenlik görevlisi alımı için belirlediği toplam alım sayısı 602'dir. Bu alımlar, silahlı ve silahsız pozisyonlar için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Başvurular İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlerde yapılacak.

Başvuru yapabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Silahsız koruma ve güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, en az ilköğretim mezunu olmaları, 18 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almış olmaları, mesleği en iyi şekilde yapabilecek durumda olmaları, sicil kaydının uygun olması, kamu haklarından mahrum olmamaları, vücut ve akıl sağlıklarının yerinde olmaları ve 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmaları gerekmektedir.

Silahlı koruma ve güvenlik görevlisi olmak için ise başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, en az lise mezunu olmaları, vücut sağlıklarının yerinde olmaları, 21 yaşını tamamlamış ve 22 yaşından gün almış olmaları, akıl sağlıklarının yerinde olmaları, sicil kaydının uygun olması ve mesleği gerektiği gibi yapabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

İşKUR tarafından yayımlanan koruma ve güvenlik görevlisi alımı ilanları, iş arayanlara istihdam olanağı sağlamaktadır.

İŞKUR silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı ilanları

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