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İŞKUR Eylül ayı personel alım ilanları duyuruldu! 129.842 binden fazla personel alınacak! En az 11.402 TL maaş var

İŞKUR, yeni alım yapacak ve milyonlarca iş arayan vatandaş için umut kapısı oluyor. İşte İŞKUR'un Eylül ayı için duyurduğu personel alımları hakkında detaylar:

İŞKUR Eylül ayı personel alım ilanları duyuruldu! 129.842 binden fazla personel alınacak! En az 11.402 TL maaş var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 11:11

Eylül ayına sayılı günler kala, İŞKUR tarafından yapılan son ilanlarla birlikte toplamda 129.842 binden fazla personel alımının gerçekleştirileceği duyuruldu. İŞKUR, iş arayanların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Peki, bu alımlara nasıl başvurabilirsiniz? İşte başvuru şartları ve detaylar:

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR'a başvuruda bulunmak isteyen adaylar için bazı önemli şartlar bulunmaktadır. İşte İŞKUR'un açıklamalarına göre başvuru yapabilmek için gereken şartlar:

T.C. vatandaşı olmak,
İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak. Yurt dışı okullarından mezun olanlar için denklik belgesi gerekmektedir,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm olmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak (İlanlara göre değişebilir),
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
Başvuru Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki şartları sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini tamamlamak için belirli adımları izlemelidir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

T.C. Kimlik Fotokopisi,
Adli Sicil Kaydı,
Aile Nüfus Kayıt Örneği,
Adres Kayıt Örneği,
Çalışan Hane Halkının Aylık Gelirini Gösteren En Son Ayın Maaş Bordrosu,
Hanede Çalışmayan 18 yaşından büyük kişilere ait İşsizlik Belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumundan),
Sosyal Güvenlik Kurumundan İşsiz Olduğunu Gösteren Belge.
Başvuru için gerekli belgelerin tamamlanmasıyla birlikte, İŞKUR e-Şube üzerinden kişiler kendi giriş bilgileriyle kolayca başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

İŞKUR'un Eylül ayındaki personel alımları iş arayan milyonlarca vatandaş için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, belirtilen belgeleri tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Unutmayın, başvuru sürecinde dikkatli olmak ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmak çok önemlidir. İŞKUR'un sağladığı bu iş fırsatını kaçırmamak için başvuruları zamanında yapmayı unutmayın!

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