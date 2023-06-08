İŞKUR deneyimli ve deneyimsiz en az 12.800 TL maaşla yüzlerce çağrı merkezi personeli alıyor! İşte başvuru şartları

İşte başvuru şartları... İŞKUR deneyimli ve deneyimsiz en az 12.800 TL maaşla yüzlerce çağrı merkezi personeli alıyor- İş arayan vatandaşlar, ülkemizde daha iyi çalışma koşullarına sahip olabilmek için İŞKUR'un açtığı yeni kadrolara başvuruda bulunmaktadır. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen alımlarla birlikte on binlerce kişi istihdam edilirken, başvuru yapmak isteyenler hangi kadrolar için alım yapıldığını merak etmektedir. Detaylar gecce.com.tr'de.

İşte İŞKUR tarafından açılan kadrolar ve başvuru şartları:

İŞKUR e-şubesinde yayınlanan ilanlara göre, çağrı merkezi için personel alımları artış göstermektedir. Şu anda çağrı merkezi için aşağıdaki pozisyonlar için ilanlar yayınlanmış durumdadır:

Çağrı Karşılama Personeli: 1 kişi

Çağrı Merkezi Elemanı: 105 kişi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 768 kişi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka): 3 kişi

Çağrı Merkezi Takım Lideri: 1 kişi

Başvuru yapmak isteyenlerin dikkate alması gereken bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar, alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösterebilir. Ancak çağrı merkezinde görev yapacak kişilerin genel olarak aşağıdaki becerilere sahip olması beklenmektedir:

İletişim becerileri: İyi bir çağrı merkezi çalışanı, etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerileri gelişmiş olmalı ve kendisini net bir şekilde ifade edebilmelidir.

Empati yeteneği: Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilmek ve onlara empati gösterebilmek önemlidir. Müşteri sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak ve çözüm odaklı olmak, müşteri memnuniyetini artırmada önemli bir faktördür.

Problem çözme becerisi: Müşterilerin sorunlarını etkili bir şekilde analiz edebilme ve çözüm odaklı düşünebilme yeteneği gereklidir. Sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözebilmek önemlidir.

Sabır ve stres yönetimi: Çağrı merkezi çalışanları bazen zorlu müşterilerle karşılaşabilir ve stresli durumlarla başa çıkmak zorunda kalabilirler.

Bu becerileri geliştirerek, iletişim sektöründe çağrı merkezi personeli olarak çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. Ayrıca, İŞKUR ve diğer istihdam platformlarındaki ilanları takip ederek çağrı merkezi personeli alımlarına başvurabilir