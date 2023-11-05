İŞKUR Almanya işçi alımı başvuru formu: Almanya işçi alımı FORMU nasıl, nereden doldurulur?

Ülkedeki genç nüfusun giderek azalması ve yaş ortalamasının yükselmesi, pek çok sektörde çalışan personel ihtiyacını artırıyor. Bu durum, Almanya'nın dünya çapında iş gücü çekme çabalarını yeniden şekillendiriyor ve ülkeye işçi alımı yeniden gündeme oturuyor. Tedarik zincirlerinin aksamaması için harekete geçen Almanya, işgücü piyasasına canlılık katmak amacıyla 'Mavi Kart' düzenlemesini hayata geçirdi. Bu yeni yasa tasarısıyla, Almanya'ya iş aramak üzere gelen yabancı uyruklu bireylerin, iş bulmaları durumunda çalışma izni alma süreçleri kolaylaştırıldı.

İnşaattan sağlığa, hizmetten turizme kadar geniş bir yelpazede işçi alımına gidilecek olan Almanya, yabancı işçiler için çekici bir destinasyon haline gelmeyi hedefliyor.

Almanya'nın İşçi Çağrısı: Mavi Kart Uygulaması

Mavi Kart uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte Almanya'ya gitmek isteyenler, başvurularını Alman konsoloslukları aracılığıyla yapmaya başladılar. Onay sürecinin ardından, adayların Almanya'ya giderek iş arama ve çalışma izni alma şansları doğacak.

Bu süreç, özellikle inşaat, hastane, hizmet, lokanta, otel ve mühendislik gibi sektörlerde işgücü açığını kapatmayı hedefliyor. Alman ekonomisinin can damarlarını oluşturan bu alanlarda yapılacak olan personel alımları, hem Almanya hem de iş arayanlar için yeni fırsat kapılarını aralıyor.

İŞKUR Üzerinden Almanya'ya İşçi Alımı İlanları

İŞKUR, Türkiye'den Almanya'ya işçi alımı konusunda önemli bir köprü görevi görüyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan ilanların ardından, bu yılın kalan aylarında ve Aralık ayında yeni ilanlar yayınlanması bekleniyor. Almanya'nın işgücü talebi doğrultusunda İŞKUR üzerinden yayınlanacak olan bu ilanlar, vatandaşlar için altın değerinde fırsatlar sunuyor.

Almanya'nın işçi alımına yönelik bu yeni adımları, global iş gücü piyasasında önemli bir değişikliği işaret ediyor. Türkiye'den pek çok vatandaşın bu fırsatlardan yararlanması beklenirken, Mavi Kart uygulaması ve İŞKUR üzerinden yapılacak olan duyurularla, yurt dışında çalışma hayali kuranlar için yeni kapılar aralanıyor.