İŞKUR Ağustos ayı personel alımları! KPSS'siz 2 bin 450 TYP işçi alım ilanı geldi! İşte başvuru şartları

KPSS'siz 2 bin 450 TYP işçi alım ilanı geldi! İşte başvuru şartları... İŞKUR Ağustos ayı personel alımları- Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeni duyuruyla binlerce kişinin Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işe alınacağı bildirildi. Bu programlar sayesinde vatandaşlar afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesine ve etkilenen vatandaşlara geçici gelir desteği sağlanmasına yardımcı olacaklar. Bu yeni alımlar, vatandaşların ve ailelerinin geçimini daha iyi sağlamalarına imkan tanıyacak.

Toplum Yararına Programlar (TYP), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen programlardır. Bu programlar, depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamayı ve aynı zamanda kamu kurumlarının işçi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Yapılan duyuruyla İŞKUR tarafından Hatay ve Malatya illerinde alımların yapılacağı açıklanmıştır ve diğer illerde de alımların olacağı duyurulmuştur. Vatandaşlar, bu alımlara başvurabilmek için gerekli şartları merak etmeye başlamışlardır.

Toplum Yararına Programlara Katılım Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Yapılan duyuruyla birlikte başvuruların online şekilde yapılacağı bildirildi. Başvurular için kişilerin İŞKUR kaydının olması gerekmektedir. Kayıtlı kişiler İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak üst menü sekmesinden "İş Arayan" > "Toplum Yararına Programlar" > "TYP Başvuru" alanından başvurularını yapabileceklerdir.

Önümüzdeki süreçte yeni alımların da yapılacağı duyurulmuştur. Diğer illerde yapılacak alımlar da sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

TYP sayesinde vatandaşlar istihdam edilerek hem kendi geçimlerini sağlama imkanı bulacaklar hem de toplum yararına önemli çalışmalara destek olacaklar. Başvuruları kaçırmayın, siz de bu fırsattan yararlanın!