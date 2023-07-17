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İŞKUR 18.960 TL maaşla en az lise mezunu binlerce güvenlik görevlisi alım ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları

İŞKUR, personel alımları için ilanlarını yayınlamaya devam ediyor ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz.

İŞKUR 18.960 TL maaşla en az lise mezunu binlerce güvenlik görevlisi alım ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları
Yayın Tarihi : 2023-07-17 14:14

İşte başvuru şartları! İŞKUR 18.960 TL maaşla en az lise mezunu binlerce güvenlik görevlisi alım ilanı yayımlandı- İŞKUR, personel alımları için ilanlarını yayınlamaya devam ediyor ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. İŞKUR ilanlarında genellikle özel sektöre yapılan alımların ön planda olduğunu gözlemliyoruz.

Güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Herhangi bir güvenlik kurumundan malulen, yaşlılık veya emeklilik maaşı almıyor olmak
  • En az ortaöğretim seviyesinde eğitim almış olmak
  • Özel güvenlik temel eğitimini tamamlamış olmak
  • Bilerek işlenen bir suç veya hapis cezası almış olmamak
  • Kadın adaylar için en az 165 cm boy, erkek adaylar için en az 172 cm boy şartı aranmaktadır
  • İşini yapmasına engel olacak bir hastalığı bulunmamak

İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip etmelidir:

  1. esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. Karşınıza çıkan ekranda "İŞ ARAYAN" yazan kısımdan giriş yapın.
  3. İş arayan bölümünden giriş yaptıktan sonra iş ilanları yazan kısma tıklayın.
  4. İş arama sayfasında meslek yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz güvenlik görevlisi kadrosunun ismini yazın ve "ARA" butonuna tıklayın.

Başvurular İŞKUR resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlgili başvuru adresine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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