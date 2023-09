İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ZAM TRENİ YOLA ÇIKTI! Yüzde 32'e ek Yüzde 10 Erdoğan Onayı BASTI

Temmuz ayında emekli ve memur arasında zam farkı inanılmaz derecede artmış bulunmaktaydı. Emekliye yüzde 25 zam akabinde memura enflasyona ek yapılan seyyanen artış, emeklinin beklentisini karşılamadı. Ancak emekli an be an meclisten gelecek seyyanen zam açıklamasını beklemeye koyuldu. Senede 2 kere yapılan emekli zammını enflasyon rakamları belirliyor. Bu kapsamda, enflasyon tahminleri emekli maaş zammını şekillendiriyor. Emekliye Ocak ayı öncesinde ek zam olmayacak. TBMM'nin Ekim ayında açılması ile birlikte başlayacak olan zam görüşmeleri Ocak 2024 zammı için olacak. Bu kapsamda emeklinin beklediğine değecek zam oranının da Ocak 2024'te açıklanacağı ön görülüyor.

EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda emekliye memnun edecek açıklamasını yapmış ve emekliye yapılacak olan Ocak zammınıN en yüksek seviyede olacağına belirtmişti. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahmini %58 olarak duyurması sonrasında Uzmanlar emekli maaş zammı konusunda hesaplara koyuldu. Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının 5 haneli rakamlara ulaşacağı konuşulurken buna ek zammında ekleneceği iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklaması sonrasında emekli maaşlarına yapılacak olan ek bir zam için çalışmalara başladığı bildirilirken emekli maaşlarına yapılacak olan zamla alakalı birçok formül ortalıklarda dolaşıyor.

ENFLASYON BELİRLEYECEK

Bu kapsamda yıl sonu enflasyon tahminleri ise belirleyici oluyor. Yıl sonu enflasyon tahmininin %58 olarak açıklanması sonrasında temmuz ve Aralık dönemini kapsayan zam oranının %32 civarında olacağı bildiriliyor. Ortaya atılan kimi iddialarda da 10 puanlık seyyanen zam olacağı bildiriliyor.

Taban maaş 10.000 TL

Temmuz ayında emeklinin cebi boş kalmışken bu açığın Ocak ayında kapatılacağı öngörülüyor. SSK ve bağ-kur emeklilerine Tıpkı memur ve memur emeklilerine yapılan zam artı seyyanen artış şeklinde bir artış düzenlenmesi ihtimali yüksek bulunuyor. Bu kapsamda yapılan zamlar ile birlikte en düşük 7.500 TL olan emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltileceği konuşuluyor.

Enflasyon düşecek mi

Merkez Bankası ile birlikte Maliye Bakanlığının ortak çalışmalarının tek hedefi enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olurken bunun ilk şartının baskılanması olarak açıklanıyor. Enflasyonun yüksek olduğu günümüzde maaş zamları da aynı paydada eklenirse Alım gücü Yükselişi olmaması emekliyi kara kara düşündürüyor. Maliye Bakanlığının Ekim ayında başlayacak olan çalışmalarında%40 %45 civarında zam görüşmeleri başlayacak. Öte yandan emekli maaşı hesaplamalarına kök maaş zammı akabinde yüzde dörtlük de ilave bir zam yapılıyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Uzmanların hesaplamalarını göre Ocak 2024 zammında emekliye seyyanen zam müjdesinin verileceği iddia ediliyor. Temmuz ayında Memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen artış sonrasında gözler emekliye çevrilmiş bulunuyor. Ekim ayında mecliste başlayacak olan görüşmenin sonuçları merak ediliyor. Tahminen %45'lik zammıma göre şekillenen yeni maaşlarda ise kök maaşı 6.000 ile 6750 TL arasında olanlara 10.000 TL maaş yatmaya başlayacak.