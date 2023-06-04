İş isteyenler şipşak buluyor! İŞKUR en az ilkokul mezunu binlerce personel alıyor! 14.000 maaşla, başvuru şartları açıklandı

İŞKUR en az ilkokul mezunu binlerce personel alıyor! 14.000 maaşla, başvuru şartları açıklandı. İş isteyenler şipşak buluyor- İŞKUR, Haziran ayı için yayımladığı personel alım ilanında 33 binden fazla işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanlara başvurmak isteyen adayların başvuru şartlarını ve nasıl başvurulabileceğini öğrenin. İlkokul mezunu olmak yeterli olan bu alımlardan faydalanmak için hemen İŞKUR kayıtlarınızı kontrol edin! Detaylar gecce.com.tr'de

İŞKUR, 33 Binden Fazla İşçi Alımı İlanıyla İş Arayanlara Fırsat Sunuyor

İş arayan milyonlarca vatandaş tarafından sık sık takip edilen kurumlardan biri olan İŞKUR, Haziran ayı için yayımladığı son personel alım ilanına göre 33 binden fazla işçi alımı yapılacağı öğrenildi. Beden işçisi kadrosu için yapılacak olan bu alımlar için en az ilkokul mezunu olmak (bazı ilanlar için okur-yazar olmak yeterli) gereklidir.

Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan bu alımlar için başvuruların başladığı ve hala devam etmekte olan 33 binden fazla ilan olduğu ifade edildi. İlana başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılabileceği gibi detaylar yayımlandı.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Toplamda yapılacak olan 33 bin 381 kişilik kadroya girmek isteyen kişilerin sağlaması gereken belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar hem İŞKUR tarafından belirlenen genel başvuru şartları olduğu gibi beden işçisi kadrosu için özel başvuru şartları da aranmaktadır. Güncel ve genel anlamda verilecek olan bu başvuru şartları işverenler tarafından yayımlanan iş ilanlarına uygun olacak şekilde değişiklik gösterebilmektedir. Şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

Adayların sağlaması gereken genel başvuru şartları şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak,

İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak (yurt dışı okullarından mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir),

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası almamış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görmekte olan olmamak,

Terör örgütleri ile ilgili eylemlere, toplantılara, yürüyüşlere veya mitinglere karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

En az ilköğretim, lise veya dengi bir okul mezunu olmak (ilanlara göre değişkenlik gösterebilir),

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Özel başvuru şartları ise şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

18-45 yaş arasında olmak,

Çalışma sektörüne bağlı olarak en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,

Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek.

Başvuruları yapmak isteyen adaylar, yukarıda bahsedilen başvuru şartlarını sağladıklarını İŞKUR kayıtları üzerinden kontrol ederek, "Açık İş İlanları" bölümünde "Beden İşçisi" kadrosunu seçerek tüm ilanlara ulaşabilirler.

Adaylar, kendi çalışma yerlerini, ülkelerini, illerini, ilçelerini, mesleklerini, öğrenim durumlarını, vardiya gibi özel durumlarını filtreleme özelliğini kullanarak ilanlara daha kolay bir şekilde yapabilirler.