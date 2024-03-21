İş Bankası'ndan Sürücülere Yakıt Tasarrufu: 150 TL'lik Akaryakıt Hediyesi!

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, sürücülerin bütçelerini ciddi şekilde etkiliyor. Ancak İş Bankası, sürücülere nefes aldıran bir çözüm sunuyor. Yapılan duyuruya göre, İş Bankası'nın akaryakıt sektöründe başlattığı kampanya, sürücülere 150 TL'lik bir hediye vaat ediyor. Bu kampanya, sürücülerin dikkatini çekiyor ve akaryakıt harcamalarını bir nebze olsun azaltma imkanı sunuyor.

İş Bankası'nın akaryakıt kampanyası, Maximum anlaşmalı M-Oil istasyonlarında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen sürücülerin yapması gereken tek şey, tek seferde ve farklı günlerde toplamda 600 TL ve üzeri 4 akaryakıt ya da otogaz alışverişi yapmak. Bu alışverişler sonucunda sürücülere, kullanılmak üzere 150 TL MaxiPuan hediye edilecek.

Verilen MaxiPuan'lar, sadece Maximum anlaşmalı M-Oil istasyonlarında yakıt alımlarında kullanılabilecek. Bu da sürücülere akaryakıt masraflarında önemli bir tasarruf sağlayacak.

Kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuan'lar, 4 Nisan 2024 tarihinde kartlara yüklenecek ve son kullanma tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş. Ancak önemli bir detay da kampanyadan bir müşterinin sadece bir kez yararlanabileceği ve en fazla 150 TL MaxiPuan kazanabileceği.

İş Bankası'nın akaryakıt kampanyası, sürücülere büyük bir fırsat sunuyor. Artan akaryakıt fiyatlarına rağmen, bu kampanya sayesinde sürücülerin cebindeki yük hafifleyecek. Sadece akaryakıt alışverişleriyle sınırlı olmayan bu kampanya, sürücülere ekonomik anlamda bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. İş Bankası, sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak için sağlam bir adım atmış gibi duruyor. Bu kampanya, sürücüler arasında büyük bir ilgi uyandıracağa benziyor ve akaryakıt harcamalarında önemli bir tasarruf imkanı sunuyor.