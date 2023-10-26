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İş Bankası'ndan kişiye özel ödeme planıyla 250.000 TL borç kapatma kredisi verilecek

Türkiye'nin önde gelen bankalarından İş Bankası, müşterilerine borç transferi ile büyük bir kolaylık sunuyor. Farklı bankalardaki mevcut kredilerinizi İş Bankası'nda birleştirerek, finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz. Peki, bu hizmetten nasıl yararlanabilirsiniz ve borç transferi nedir? İşte detaylar:

İş Bankası'ndan kişiye özel ödeme planıyla 250.000 TL borç kapatma kredisi verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 08:34

Borç transferi, farklı bankalarda bulunan kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankada toplamanızı sağlayan bir hizmettir. İş Bankası, bu hizmeti "Borç Kapatma Kredisi" adı altında sunuyor. Bu sayede, tüm borçlarınızı tek bir yerden yönetebilir ve ödemelerinizi daha kolay takip edebilirsiniz.

Borç Transferi İle Kredi Kartı Borçları Kapatılıyor mu?

Evet, İş Bankası'nın sunduğu Borç Kapatma Kredisi ile farklı bankalardaki kredi kartı borçlarınızı da yapılandırabilirsiniz. Bu sayede, kredi kartı limitlerinizi artırabilir ve finansal esneklik kazanabilirsiniz.

Borç Transferi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Borç transferi başvuruları, İş Bankası'nın belirlediği bireysel kredi şartlarına göre değerlendirilmektedir. Bu şartlar arasında kredi notu, gelir durumu ve ödeme geçmişi gibi faktörler bulunmaktadır.

İş Bankası, borç transferi başvurusu için birçok farklı kanal sunmaktadır. İşCep, İnternet Şubesi, bankamatikler, SMS ve Telefon Şubesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, İş Bankası şubelerini ziyaret ederek de başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi notu, bankaların kredi başvurularını değerlendirirken dikkate aldığı en önemli kriterlerden biridir. İş Bankası da borç transferi başvurularını değerlendirirken kredi notunu göz önünde bulundurmaktadır. Yüksek bir kredi notu, başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırır.

Hangi Borçlar Transfer Edilebilir?

İş Bankası, diğer bankalardan kullanmış olduğunuz kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı transfer etmenize olanak tanır.

Kredi Detayları ve Ödeme Planı

Kredi kullanımı, birçok birey ve kurum için finansal ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir araçtır. İşte belirtilen kredi detaylarına göre bir özet:

Kredi Tutarı:

  • Başvurulan Kredi Miktarı: 250.000,00 TL

Geri Ödeme Planı:

  • Toplam Geri Ödenecek Tutar: 415.452,00 TL
  • Kredi Vadesi: 24 ay
  • Aylık Taksit Tutarı: 17.310,50 TL

Faiz ve Ücret Bilgileri:

  • Uygulanan Faiz Oranı: %3,49
  • Toplam Ücretler: 1.585,98 TL
    • Tahsis Ücreti: 1.375,00 TL
    • Ekspertiz Ücreti: - (Belirtilmemiş)
    • Hayat Sigortası Ücreti: 210,98 TL

Bu bilgilere göre, belirtilen kredi için toplam geri ödeme tutarı 415.452,00 TL olup, bu tutarın içerisinde ana para, faiz ve diğer ücretler bulunmaktadır. Krediyi kullanacak kişi veya kurum, aylık olarak 17.310,50 TL taksit ödemesi yapacaktır. Kredi kullanımıyla ilgili tüm detaylar ve maliyetler, kredi sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmelidir. Kredi kullanımı öncesinde tüm maliyetlerin ve ödeme planının dikkatlice incelenmesi önerilir.

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