İş Bankası’ndan emekli maaşı alanlara önümüzdeki hafta için uyarı geldi!

İş Bankası, müşterilerine sunduğu yeni ayrıcalıklarla dikkat çekiyor. İş Bankası internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İş Bankası müşterilerine 1 yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale imkanı tanınacağı belirtildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşterilerin, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini İşCep üzerinden kullanmaları gerekmektedir.

Ücretsiz EFT/Havale istisnası, İş Bankası müşterisi olan kişiler için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu süre içinde müşteriler, toplamda en fazla 50.000 TL tutarındaki işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebileceklerdir. Ancak, mesai dışı FAST işlemleri bu istisna kapsamına dahil edilmeyecektir. Aynı şekilde, tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri de ücretsiz işlem sınırlaması dışında olacaktır.

Ayrıca, mesai dışı ve geç saatlerde (İş günlerinde saat 16:00 sonrası) yapılan EFT/FAST işlemleri, EFT saatleri dışında gerçekleştirilen EFT'ler, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şubelerinin dahil olduğu para transferi işlemleri de bu istisna kapsamında yer almayacaktır.

İş Bankası, müşterilerine sunulan bu avantajlı fırsatlarla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve finansal işlemlerini daha kolay ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.