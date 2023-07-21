Advert

İş Bankası’ndan emekli maaşı alanlara önümüzdeki hafta için uyarı geldi!

İş Bankası, müşterilerine sunulan bu avantajlı fırsatlarla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve finansal işlemlerini daha kolay ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

İş Bankası’ndan emekli maaşı alanlara önümüzdeki hafta için uyarı geldi!
Yayın Tarihi : 2023-07-21 22:37

İş Bankası, müşterilerine sunduğu yeni ayrıcalıklarla dikkat çekiyor. İş Bankası internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İş Bankası müşterilerine 1 yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale imkanı tanınacağı belirtildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşterilerin, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini İşCep üzerinden kullanmaları gerekmektedir.

Ücretsiz EFT/Havale istisnası, İş Bankası müşterisi olan kişiler için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu süre içinde müşteriler, toplamda en fazla 50.000 TL tutarındaki işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebileceklerdir. Ancak, mesai dışı FAST işlemleri bu istisna kapsamına dahil edilmeyecektir. Aynı şekilde, tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri de ücretsiz işlem sınırlaması dışında olacaktır.

Ayrıca, mesai dışı ve geç saatlerde (İş günlerinde saat 16:00 sonrası) yapılan EFT/FAST işlemleri, EFT saatleri dışında gerçekleştirilen EFT'ler, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şubelerinin dahil olduğu para transferi işlemleri de bu istisna kapsamında yer almayacaktır.

İş Bankası’ndan emekli maaşı alanlara önümüzdeki hafta için uyarı geldi!

İş Bankası, müşterilerine sunulan bu avantajlı fırsatlarla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve finansal işlemlerini daha kolay ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Benzer Haberler
Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek
PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor
Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit! Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit!
Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi
Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak! Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!
Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın! Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın!
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın