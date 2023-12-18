İş Bankası'ndan Dev Faizsiz Kredi Kampanyasıyla Aralık Ayına Damga Vuruyor!

Türkiye İş Bankası, finans dünyasında çığır açacak bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. 18 yaşından büyük vatandaşları hedefleyen bu özel kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. İş Bankası, bu kampanya kapsamında ilk defa müşterisi olacaklara tam 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Detaylara geçmeden önce, kampanyanın sunduğu avantajları ve başvuru koşullarını inceleyelim.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu özel kredi fırsatından yararlanmak için İş Bankası müşterisi olmanız ve kredi kartı başvurunuzun kabul edilmiş olması gerekmektedir. Kampanya, başvuruların cep telefonu üzerinden alındığı bir dönemde başlatılmış olup, sadece İşCep ve Maximum Mobil kanallarını kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Kampanya, 6 ay vade ile faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Bu süre zarfında yapılan geri ödemeler aylık 3.333 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödemelerle birlikte, 20.000 TL için toplamda 20.000 TL ödeme yapmış olacaksınız. Ayrıca, kredi kartı talebi onaylanan müşteriler, fiziksel kart teslimini beklemeden kredi kartı sınırının %50'sini geçmemek kaydıyla 5.000 TL'ye kadar (5.000 TL dahil) faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanma hakkına sahip olacaklar.

Ancak, bu fırsattan yararlanmak için belirli koşullar bulunmaktadır. Esnaf ve Gerçek Kişi Tacir müşterilerine ait Bireysel Kredi Kartları ile yapılan taksitli nakit avans işlemleri için müşteri bazında limit 10.000 TL olarak uygulanacaktır. Her müşteri, kampanyadan yalnızca bir defa faydalanabilecektir. Bu dev faizsiz kredi kampanyası, finansal açıdan rahatlamak isteyenler için bir fırsat sunuyor. Ancak, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecini hızlı bir şekilde tamamlamaları önemlidir. Kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, bu nedenle bu tarihi kaçırmamak önemlidir.