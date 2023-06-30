İş Bankası yapılmayanı yaptı! Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur!

Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur! İş Bankası yapılmayanı yaptı- İş Bankası, müşterilerine sunduğu fırsatlarla yine dikkatleri üzerine çekiyor. Maximum müşterilerine özel olarak düzenlenen yeni kampanyasıyla İş Bankası, hesaplarına 150 TL hediye edeceğini duyurdu. Son başvuru tarihi olarak belirlenen 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunmayan müşteriler, bu avantajlı kampanyadan yararlanamayacaklar.

İş Bankası'nın mobil ödeme işlemleri kapsamında gerçekleştirdiği kampanya, Maximum'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilere yönelik olarak İş Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"1 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında İş Bankası kartlarınızla farklı günlerde gerçekleştireceğiniz toplamda 300 TL ve üzeri mobil ödeme işlemlerinizde 10 TL MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyoruz. Toplamda 150 TL'ye kadar MaxiPuan elde edebilirsiniz. Ayrıca, MaxiPuanlarınızı isterseniz MaxiMil olarak da kullanabilirsiniz."

İş Bankası Maximum müşterilerine özel olarak düzenlenen bu kampanyaya, İş Bankası Maximum ve Maximiles özellikli bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartları ve MaxiPara Kartları katılabilecekler.

Ancak, Ticari Kredi Kartı, Vadematik Kart, Maximum Aidatsız Kartlar, İş'te Üniversiteli Aidatsız kredi kartı, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanarak yapılan harcamalar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.

Mobil temassız ödemeler ise Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip NFC özelliğine sahip cep telefonlarıyla gerçekleştirilebilecek. İş Bankası müşterileri, Maximum Mobil uygulaması üzerinden mobil temassız ödeme yapmak için uygulama içerisinde yer alan kartlarım menüsüne girerek istedikleri kartlarının temassız özelliğini aktif hale getirebilecekler. Bu işlemi bir kez gerçekleştiren müşteriler, her işlem için tekrar uygulamayı açmaya gerek duymadan temassız ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

İş Bankası, müşterilerine sunduğu bu özel kampanya ile yine kazançlı bir fırsat sunarken, başvuru süresinin sona ermeden müşterilerin bu avantajı değerlendirmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.