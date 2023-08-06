İş Bankası sürücülere hızır gibi yetişti! Aracına dizel benzin alanlara büyük indirim geldi!

Aracına dizel benzin alanlara büyük indirim geldi! İş Bankası sürücülere hızır gibi yetişti- Maximum kredi kartınızla yapacağınız her 350 TL ve üzeri 4. yakıt alışverişinizde 110 TL puan kazanma şansı elde edebilirsiniz. İşte kampanya detayları ve nasıl katılabileceğiniz hakkında bilgiler.

Kampanya Detayları:

Maximum üyesi iseniz, Petrol Ofisi'ndeki Maximum anlaşmalı istasyonlarda 1 Temmuz - 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 350 TL ve üzeri 4. yakıt alışverişinizde 90 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz.

Alışverişlerinizden en az birini, temassız Maximum Kart'ınızın Öde Geç özelliği veya Maximum Mobil'in içindeki Pazarama'dan Petrol Ofisi Öde-Geç ile yaparsanız, toplamda 110 TL MaxiPuan hediye edilecektir.

Eğer 29 Mayıs 2018 tarihinden önce tahsis edilmiş temassız özellikli Maximum kredi kartınız varsa, temassız öde-geç işlemi yapabilmeniz için anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonunda Bankamıza ait temassız kart okuyuculu POS cihazlarında bir defaya mahsus aktivasyon işlemi yapmanız gerekmektedir.

Katılım ve Kullanım Detayları:

Maximum Mobil Öde-Geç ile ödeme yapabilmek için, yakıt alımından önce Maximum Mobil'in içinde yer alan Petrol Ofisi Öde-Geç uygulaması üzerinden plaka tanımınızı yapmanız gerekmektedir.

Kampanyaya istediğiniz zaman katılabilirsiniz. İşCep veya Maximum Mobil uygulamasında "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyaya ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Kazandığınız 110 TL MaxiPuan, yakıt alımınızın en az birinin temassız Maximum Kart'ın Öde Geç özelliği veya Pazarama'daki Petrol Ofisi Öde-Geç ile yapılması durumunda kullanılabilir.

Kampanya, İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartlar ve Maxipara Kartlar için geçerlidir.

Ticari Bankamatik ve Kredi Kartları, Vadematik Kart, Aidatsız Kartlar ile yapılan işlemler, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri ile Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler kampanyaya dâhil değildir.

MaxiPuan Kullanımı ve Son Kullanma Tarihi:

Kazandığınız MaxiPuanlar sadece Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında kullanılabilir ve yalnızca yakıt alımlarında geçerlidir.

MaxiPuanlarınız 17 Ağustos 2023 tarihinde kartınıza yüklenecektir.

MaxiPuanların son kullanma tarihi 30 Eylül 2023 (bu tarih dâhil) olarak belirlenmiştir.

Bu harika kampanya ile Maximum üyeleri, yakıt alışverişlerinde önemli bir avantaj elde ediyor ve MaxiPuanlarını kazanarak maaşlarında indirim yapma şansını yakalıyorlar. Kampanyaya katılmak ve avantajlarından yararlanmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.