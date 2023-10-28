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İş bankası hesabı olanlara hafta sonu duyurusu: 4 gün içinde işlem yapın!

İş Bankası, kart sahibi müşterileri için son dakika bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, bankamatik kartına sahip olan müşteriler, gelir belgesi sunmaksızın 15.000 TL nakit kredi kullanma fırsatına sahip olacaklar.

İş bankası hesabı olanlara hafta sonu duyurusu: 4 gün içinde işlem yapın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-10-2023 14:11

İş Bankası, bu yeni kredi kampanyası ile vatandaşlara uygun faiz oranları ve ödeme koşulları sunarak finansal ihtiyaçlarına destek olmayı hedefliyor.

Kampanya Koşulları ve Detayları

İş Bankası'nın sunmuş olduğu bu özel kredi kampanyasından yararlanmak için bazı koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte kampanyanın detayları:

  • Kredi Tutarı: Kampanya kapsamında sunulan kredi tutarı 15.000 TL'dir. Bu miktar, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabilirsiniz.

  • Gelir Belgesiz Başvuru: Bu kampanya, gelir belgesi sunma zorunluluğu olmadan başvuru yapabilme imkanı sunmaktadır. Yani gelir belgenizi sunmadan da kredi başvurusu yapabilirsiniz.

  • Kredi Puanı Şartı: Başvurunuzun olumlu sonuçlanması için kredi puanınızın 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Daha yüksek bir kredi puanı, başvurunuzun onaylanma şansını artırabilir.

  • Başvuru Süreci: İş Bankası, kredi başvurularını oldukça kolay bir şekilde yapmanızı sağlamaktadır. Başvurunuzu İşCep uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

  • Ödeme Koşulları: Kredi başvurunuz onaylandığında, ödeme koşulları ve vade süresi ile ilgili detaylı bilgileri banka yetkilileri tarafından size iletilir.

Başvuru Süreci

İş Bankası kart sahibiyseniz ve bu özel kredi kampanyasından yararlanmak istiyorsanız, başvuru sürecini kolayca tamamlayabilirsiniz. İşte başvuru adımları:

  1. İşCep Uygulaması: İş Bankası'nın İşCep uygulamasını indirin veya mevcut kullanıcıysanız uygulamaya giriş yapın.

  2. Kredi Başvurusu: Uygulama içinde bulunan kredi başvuru bölümünden başvurunuzu başlatın.

  3. Bilgilerinizi Girin: Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz gereklidir.

  4. Onay ve Sonuç: Başvurunuzu tamamladıktan sonra banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunu bekleyin. Onay almanız durumunda, ödeme koşulları size iletilir.

Alternatif olarak, İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı hesabınıza giriş yaparak, kredi başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

15.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

İş Bankası İhtiyaç Kredisi ile finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak artık çok daha kolay. İşte İş Bankası İhtiyaç Kredisi'nin detayları:

  • Faiz Oranı: %3,75

Bu düşük faiz oranı ile İş Bankası İhtiyaç Kredisi, ihtiyaçlarınızı karşılamak için uygun bir finansman seçeneği sunuyor.

  • Aylık Taksit: 892,01 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi ile aylık taksitleriniz oldukça düşük, böylece ödeme planınıza uygun bir şekilde geri ödeme yapabilirsiniz.

  • Toplam Ödeme: 32.198,61 TL

Toplam geri ödeme tutarı, seçtiğiniz kredi tutarına ve vadeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu örnek kredi için toplam ödeme 32.198,61 TL'dir.

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