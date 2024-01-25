İş bankası hesabı olanlar, İş cep uygulamasını kullanarak 50 bin TL ödeme alacak!

İş bankası hesabı olanlar, İş cep uygulamasını kullanarak 50 bin TL ödeme alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 11:26

İş Bankası, müşterilerine kolaylık sağlamak adına kredi başvurularını İş Cep uygulaması üzerinden gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredi başvurularına eklenen 3 ay erteleme seçeneği, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor. Başvuruların tamamlanabilmesi için ise banka kredi puanının 1350 ve üzerinde olması gerekiyor.

İş Bankası, belirlediği politikalar doğrultusunda müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Ancak, bu avantajdan faydalanabilmek için başvuru yapan müşterilerin kredi puanlarının 1350 ve üzerinde olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan müşterilere özel olarak sunulan kredi kampanyası, finansal hedeflere ulaşmak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

İş Bankası, İş Cep uygulaması üzerinden yapılan başvuruları hızla değerlendirerek, onaylanan kredi tutarlarını aynı gün içinde müşteri hesaplarına aktarıyor. Bu hızlı işlem süreci, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere anında çözüm sunuyor. Bankanın müşteri odaklı hizmet anlayışı, finansal çözümleri hızlı ve güvenilir bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

İş Bankası'nın özel kredi kampanyası, emekliler ve sigortalı çalışanlar için sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. İş Cep uygulaması üzerinden hızlı ve kolay başvuru imkanı, 3 ay erteleme seçeneği ve uygun faiz oranları ile müşterilere finansal rahatlık sağlıyor. Bu özel fırsatlarla, İş Bankası müşterileri hedefledikleri finansal başarıya daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirler.

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