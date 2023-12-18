İş Bankası Duyurdu: Yeni Müşterilere 50 Bin TL'ye Kadar Ek Ücret Yok!

İş Bankası'nın yapmış olduğu açıklamada EFT ve havale ücretleri tarih oluyor. Artık ödeme yaparken ek ücret ödeme derdinden kurtulacaksınız.

İş Bankası Duyurdu: Yeni Müşterilere 50 Bin TL'ye Kadar Ek Ücret Yok!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 15:52

İş Bankası, farkını yine çeşitli kampanyalar ile ortaya koymaya devam ediyor. Finans sektöründe öne çıkmak adına müşterilerine sunduğu avantajları genişletiyor. Banka, özellikle EFT ve havale işlemleri üzerinden müşterilerine tasarruf ve kolaylık sağlamayı hedefleyen yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya, İşCep kullanıcılarına yönelik olup, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği aracılığıyla sunuluyor.

1 Yıl Ücretsiz EFT ve Havale İmkanı!

Bu yeni kampanya kapsamında, İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olan kullanıcılar, bir yıl boyunca EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecekler. Bu fırsat, müşterilere hem maliyet avantajı sağlıyor hem de bankacılık işlemlerini daha pratik hale getiriyor.

Kampanya Koşulları

Kampanyanın öne çıkan bazı detayları şöyle:

  • Kampanya, İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar için geçerli ve bir yıl sürecek.
  • Tek seferde yapılacak işlemler için maksimum 50.000 TL limit uygulanacak.
  • Mesai saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri kampanya kapsamı dışında tutulacak.
  • Resmi tatillerde yapılan EFT ve FAST işlemleri bu kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.
  • İş günlerinde saat 16:00 sonrası, mesai dışı ve geç saatlerde gerçekleştirilen EFT ve FAST işlemleri, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şubeleri arasında yapılan para transferleri kampanyaya dahil olmayacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olmak isteyenler, bu kampanyadan yararlanmak için “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğini kullanarak başvuruda bulunabilir. İş Bankası, başvuruları değerlendirerek, gerekli istisnaları başvurudan sonraki 7 iş günü içinde tanımlayacak. Bu fırsat, hem İşCep hem de İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerli olacak. İş Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerine finansal hayatlarında ek tasarruf ve kolaylık sunmayı amaçlıyor.

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