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İş Bankası başvuru yapanlara Ay Sonuna Kadar 1000 TL Hediye veriyor

İş bankası son dakika bir kampanya daha duyurdu. Haziran sonuna kadar başvuru yapanlara 1000 tL hediye veriyor.

İş Bankası başvuru yapanlara Ay Sonuna Kadar 1000 TL Hediye veriyor
Yayın Tarihi : 2023-06-20 16:11

İş Bankası, haziran ayının başında yaptığı duyuruyla alışveriş yapacak müşterilerine özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, müşterilere 1000 TL değerinde hediye sunulacak.

Bankanın açıklamasına göre, kampanya herhangi bir kart kullanımıyla ilişkili olacak ve tüm İş Bankası müşterileri için geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin belirli bir süre içinde belirli bir tutarda alışveriş yapmaları gerekecek.

İş Bankası, tüketicilere alışveriş yaparken kazanma fırsatı sunan son kampanyasını duyurdu. Bankanın başlattığı bu kampanya kapsamında, başvuru yapan müşterilere yaptıkları alışveriş tutarlarıyla orantılı olarak 1000 TL değerinde hediye verileceği öğrenildi. Kampanyanın detayları ve başvuru şartları ise şu anda merak konusu haline geldi.

İş Bankası tarafından duyurulan kampanya ile ilgili bilgilere göre, bankanın müşterilerine özel olarak sunulan bu fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin belirli bir süre içinde belirli bir tutarda alışveriş yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde yapacakları harcamaların bir yüzdesi, müşterilere geri iade edilecektir. Banka, kampanya süresince yapılacak harcamaların yüzde 50'sinin iade edileceğini ifade etmiştir.

İş Bankası, resmi internet hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte müşterilerine market alışverişlerinde geçerli bir kampanya duyurdu. Paylaşıma göre, kampanya kapsamında yapılan harcamaların yüzde 50'sinin iade edileceği öğrenildi. Bu büyük ödülün nasıl alınabileceği ve başvuru süreciyle ilgili detaylar ise merak konusu oldu.

İlk Kez Müşteri Olan Kişilere Verecek! 

İş Bankası, müşterilerine market alışverişlerinde indirimli fiyatlardan yararlanma fırsatı sunan kampanya detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci ve indirim oranları hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Kampanya kapsamında, 30 Haziran 2023 tarihine kadar İşCep uygulaması üzerinden yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" başvurusu aracılığıyla ilk kez İş Bankası müşterisi olan ve İş Bankası kredi kartına başvuran müşterilere market harcamalarında önemli avantajlar sunulacak. Bu müşterilere ayda 500 TL'ye kadar, toplamda ise 1.000 TL'ye kadar indirim imkânı sağlanacak.

Detaylara göre, başvuruların İşCep uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. "Müşteri Olmak İstiyorum" başvurusu yaparak İş Bankası müşterisi olan ve aynı zamanda İş Bankası kredi kartına başvuran müşteriler, market harcamalarında yüzde 50 oranında indirim avantajından yararlanabileceklerdir.

Detaylar Belli Oldu! 

İş Bankası'nın market alışverişlerinde geçerli olan kampanyasıyla ilgili başvuru yapmak isteyen kişiler için kampanyanın tüm detayları açıklandı. İşte kampanyanın detayları:

Kampanya sadece kampanyaya dahil olan marketlerde geçerlidir.

Kampanya, 01 Haziran 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasında İşCep uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" başvurusu yaparak İş Bankası müşterisi olan kişilerle sınırlıdır.

Kampanya tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olan ve kredi kartını 31 Temmuz 2023 tarihine kadar teslim alan müşteriler, %50 indirim kampanyasından faydalanabilecekler.

 İş Bankası Bireysel Maximum, Maximiles, Maximiles Black, Privia Black, Privia, Maximum Gençlik özellikli kredi kartları kampanyaya dahildir.

Bir müşteri, her bir işlem için en az 100 TL tutarında olmak kaydıyla maksimum 500 TL indirim kazanabilir. Aylık toplamda ise en fazla 500 TL ve kampanya süresi boyunca toplamda en fazla 1.000 TL indirim elde edebilir.

 Kampanya kapsamında başvuruların tamamlanması için son başvuru tarihi geçmeden önceki süre içinde başvurunun yapılması gerekmektedir.
İş Bankası'nın bu kampanyası, müşterilere market alışverişlerinde önemli indirim avantajları sunmayı hedeflemektedir. Kampanyaya başvurmak isteyen kişilerin yukarıda belirtilen detaylara dikkat etmeleri ve başvurularını tamamlamaları önemlidir. Kampanyanın son başvuru tarihine kadar başvuruların yapılması gerekmektedir.
 

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