İş Bankası Akaryakıt Kampanyasıyla Sürücülerin Yüzü Güldü!

İş Bankası Akaryakıt Kampanyasıyla Sürücülerin Yüzü Güldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 09:00

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarının artmasıyla sürücülerin cebi ciddi anlamda zorlanmaya başladı. Ancak, finansal açıdan rahatlamak isteyen sürücüler için İş Bankası'nın sunduğu yeni bir kampanya müjdeli haber oldu. İş Bankası, akaryakıt harcamalarına özel olarak tasarlanmış bir kampanya ile sürücülerin yüzünü güldürüyor.

Kampanya detaylarına göre, Shell istasyonlarından yapılacak akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde, 15 Mayıs tarihine kadar tek seferde ve farklı günlerde toplamda 750 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere 200 TL değerinde MaxiPuan verilecek. Bu MaxiPuanlar, Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarında yakıt alımlarında kullanılabilecek.

İş Bankası'nın bu kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamalara göre, kazanılan MaxiPuanlar sadece Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarında kullanılabilecek ve 21 Mayıs 2024 tarihinde kartlara yüklenecek. Ancak unutulmamalıdır ki MaxiPuanların son kullanma tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu kampanyadan bir müşteri yalnızca bir kez yararlanabilecek ve en fazla 200 TL MaxiPuan kazanabilecek.

Bu kampanya, sürücülerin akaryakıt masraflarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor. Günümüz koşullarında akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasıyla birlikte sürücülerin cebindeki yük de artıyor. İş Bankası'nın bu kampanyasıyla, müşteriler akaryakıt alımlarında önemli bir indirim fırsatı yakalayarak bütçelerini koruma altına alabilecekler.

Özellikle MaxiPuanlarının kullanım tarihlerine dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kampanyadan yararlanmak isteyen sürücüler, belirlenen tarih aralıklarını göz önünde bulundurarak akaryakıt alımlarını gerçekleştirmelidirler. Aksi halde, MaxiPuanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

İş Bankası'nın akaryakıt kampanyası, sürücülerin bütçe planlamasında önemli bir rol oynayabilir. Özellikle sık sık uzun yolculuklar yapan ve akaryakıt masrafı yüksek olan sürücüler için bu kampanya oldukça avantajlı bir fırsat sunuyor. Böylelikle, sürücülerin akaryakıt harcamaları daha kontrollü bir şekilde gerçekleşebilir ve bütçeleri daha dengeli bir şekilde yönetilebilir.

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