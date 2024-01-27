İŞ bankası açıkladı! Faizsiz destek miktarı ay sonuna kadar yükseldi! 20 bin TL faizsiz kredi alın!

İş Bankası, Ocak ayında müşterilerine yönelik çığır açan bir kampanyayla dikkat çekiyor. Mobil uygulama kullanıcılarına özel olarak sunulan bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olanlara 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkanı tanıyor. Aynı zamanda, bir yıl boyunca ücretsiz EFT ve havale işlemleri fırsatı sunarak müşterilerine ekonomik ve hızlı çözümler sunmayı amaçlıyor.

İş Bankası'nın bu kampanyası, mobil uygulama kullanıcılarına özel olarak tasarlanmış bir faizsiz nakit avans avantajı sunuyor. Ocak ayında mobil uygulamayı indirip kayıt olan herkes, acil nakit ihtiyaçları için 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans kullanma imkanına sahip olacak. Bu miktar, bankacılık kuralları gereğince 6 ay içinde faizsiz olarak geri ödenebilecek.

Kampanyanın bir diğer çarpıcı avantajı ise bir yıl boyunca EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması. İş Bankası müşterileri, finansal işlemlerini kolayca ve maliyetsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek, bu da müşteri memnuniyetini artırarak bankanın dijital hizmetlere olan talebini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu özel kampanya, Ocak ayı boyunca geçerli olacak ve İşCep mobil uygulaması üzerinden müşteri olan her bireyi kapsayacak. İşCep uygulamasını indirip müşteri olduktan sonra, kullanıcılar kredi kartı başvurusunda bulunabilir ve onay alınması halinde, kredi kartı limitine bağlı olarak faizsiz nakit avans kullanabilirler.

İş Bankası, müşterilerine hem nakit ihtiyaçlarını karşılamada hem de dijital bankacılık deneyiminde avantajlar sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu kampanya, mobil uygulama kullanıcılarına yönelik yenilikçi ve ekonomik çözümlerle dikkat çekiyor.