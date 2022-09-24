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Gecce Magazin Haberleri

İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı!

Bir süre önce ayrıldıklarını söyleyen İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan aralarındaki buzları eritti.

İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2022 13:36

 

Oyuncu Cansel Elçin, önceki akşam doğum gününü kutladı. Doğum gününe gelenler arasında geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan da vardı. Cansel Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve tekrardan barıştığı sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. O ve Zeynep (Tuğçe Bayat) hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gecce geçirdik" dedi.

Ayrılığın ardından tekrar bir araya geldiklerini söyleyen çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini açıkladı.

 


 

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