İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı!

Oyuncu Cansel Elçin, önceki akşam doğum gününü kutladı. Doğum gününe gelenler arasında geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan da vardı. Cansel Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve tekrardan barıştığı sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. O ve Zeynep (Tuğçe Bayat) hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gecce geçirdik" dedi.