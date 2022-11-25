İrem Derici'nin sinirleri bozuldu, röportajı bitirdi!

İrem Derici, önceki gün ise klip çekimleri için Beyoğlu Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Çekimlerden dolayı çok yorulan 35 yaşındaki şarkıcı, “Çok yorgunum. Yeni klibimin çekiminden çıktım. Her şey çok yolunda gidiyor. Klip çekimleri bitti, şu an kurguya giriyor, renk düzenlemesi olacak" dedi.

"SÖZÜMÜ KESME!"

Sokaktaki çocuklardan birisi, “Seni tanıyorum” sözleriyle röportajı bölünce, İrem Derici sinirlerine hakim olamadı. Ünlü popçu, "Sözümü kesme! Burda röportaj yapıyorum. Neyse sonra görüşürüz" karşılığını verdi. Derici, röportajı yarıda bırakarak oradan ayrıldı.