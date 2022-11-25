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Gecce Magazin Haberleri

İrem Derici'nin sinirleri bozuldu, röportajı bitirdi!

Son olarak "Amerika'ya gittiğimde belki erkeklerle tanışırım diye düşünerek uygulama indirdim" itirafıyla adından söz ettiren İrem Derici, önceki gün Beyoğlu'nda görüntülendi. Uzun saatler süren klip çekimlerinden dolayı yorgunluğu yüzüne yansıyan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada, sokaktaki çocuklardan birinin röportajı bölmesine sert çıktı.

İrem Derici'nin sinirleri bozuldu, röportajı bitirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2022 10:46

İrem Derici, önceki gün ise klip çekimleri için Beyoğlu Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Çekimlerden dolayı çok yorulan 35 yaşındaki şarkıcı, “Çok yorgunum. Yeni klibimin çekiminden çıktım. Her şey çok yolunda gidiyor. Klip çekimleri bitti, şu an kurguya giriyor, renk düzenlemesi olacak" dedi.

 

"SÖZÜMÜ KESME!"

Sokaktaki çocuklardan birisi, “Seni tanıyorum” sözleriyle röportajı bölünce, İrem Derici sinirlerine hakim olamadı. Ünlü popçu, "Sözümü kesme! Burda röportaj yapıyorum. Neyse sonra görüşürüz" karşılığını verdi. Derici, röportajı yarıda bırakarak oradan ayrıldı.

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