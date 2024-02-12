İrem Derici'den yeni şarkı: 'Delil'

Konserden konsere koşarken hayranlarının yeni şarkı isteklerini de yerine getiren İrem Derici ‘Alıştım Zehrine’ daha listelerden inmeden bugün yayınladığı ‘Delil’ ile yine zirveye oynuyor…

İrem Derici'den yeni şarkı: 'Delil'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 16:14

Geçen yılı aralıksız devam eden sahne çalışmaları ve yayınladığı yepyeni şarkılarla geçiren İrem Derici 2024’te de hız kesmiyor. Türk popunun parlak yıldızı İrem Derici, dillerden düşmeyen şarkıları ve enerji dolu sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesini peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Arka arkaya çıkardığı ve müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen şarkılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan İrem Derici yeni şarkısı ‘Delil’ ile yine adından sıkça söz ettirecek. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait ‘Delil’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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